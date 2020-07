Escola “Professor Jairo Grossi” está com matrículas abertas para cursos técnicos

CARATINGA – A Escola Técnica “Professor Jairo Grossi” está com matrículas abertas para os cursos técnicos até o dia 05 de agosto. As oportunidades são para os cursos de Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Estética, Técnico em Zootecnia e Técnico em Transações Imobiliárias. Os cursos têm duração de 18 meses e o método de ensino aposta no equilíbrio entre aulas teóricas e práticas.

A coordenadora dos Cursos Técnicos da Escola Técnica “Prof. Jairo Grossi”, professora Roberta Xavier Ligeiro Aguiar Sathler, destaca o diferencial dos cursos oferecidos. “O nosso diferencial é oferecer uma educação profissional de qualidade, tendo em vista que contamos com um corpo docente diferenciado, qualificado e comprometido principalmente no compromisso de transmitir conhecimento para formar futuros profissionais. Ofertamos à comunidade de Caratinga e região uma educação de qualidade, com o objetivo de inserir no mercado de trabalho profissionais habilitados, e com competência técnica que atenda às exigências de um mercado promissor em ascensão”.

Roberta Sathler, ressalta ainda a importância da qualificação profissional para alcançar uma boa qualificação profissional no mercado de trabalho. “Os Cursos Técnicos, em geral, proporcionam uma grande e rápida inserção no mercado de trabalho, são inúmeras empresas que optam por contratar profissionais com essa qualificação, bem como aqueles que pretendem ser profissionais liberais o retorno é surpreendente e rápido, excelente escolha pelo custo benefício além de ser mais curto o caminho entre o futuro profissional e o Mercado de trabalho”.

As matrículas estão abertas até o próximo dia 05 de agosto e podem ser realizadas na Unidade I do Unec, Secretaria do Registro Acadêmico, sala 135-A. O atendimento acontece entre 07h e 18h de maneira segura e obedecendo todas as recomendações das autoridades de saúde. Para mais informações entre em contato em contato pelo telefone (33) 3322-7900 Ramal 7902 ou pelo WhatsApp (33) 9 9936-9169 ou (33) 9 9986-3935