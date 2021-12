Escola “Professor Jairo Grossi” está com matrículas abertas e muitas inovações para o próximo ano

Condições muito especiais para matrículas e rematrículas até dia 10 de dezembro

CARATINGA – A Escola “Professor Jairo Grossi”, mantida pela Funec, está com o processo de matrículas e rematrículas aberto para 2022 com condições especiais até o dia 10 de dezembro. A escola oferece o que há de mais moderno em educação com um time de professores capacitados, apoio do material didático do Bernoulli Sistema de Ensino e infraestrutura completa. Na última semana, foi realizada uma reunião para anunciar as novidades do próximo ano letivo. O encontro contou com a presença de professores, coordenadores e equipe administrativa.

O próximo ano letivo representa a retomada dos projetos que haviam sido elaborados em 2019, mas que precisaram passar por ajustes devido à pandemia. Entre as novidades, estão o ensino integral e integrado, o lançamento do jardim sensorial para crianças e a criação de uma escola de língua espanhola. Por meio de projetos interdisciplinares, vivência em campo, aulas práticas e teóricas, a escola privilegia o desenvolvimento de competências e habilidades de forma prazerosa, visando o aprendizado significativo. A Diretora da escola, Eci Fernandes, destaca as inovações para o próximo ano letivo. “As matrículas e rematrículas já estão abertas e a escola está preparada para receber as famílias que desejam matricular seus filhos na educação infantil, ensino fundamental e médio. Estamos à disposição de todos para apresentar nossa proposta pedagógica, qualidade e infraestrutura que hoje está sendo ampliada, reformada e adequada para 2022”.

Da educação infantil ao Ensino Médio a escola oferece as melhores opções de ensino com o apoio do Bernoulli Sistema de Ensino, que é referência em educação de qualidade em todo o país. A diretora da escola, Eci Fernandes, faz um convite para todos com conhecerem a escola. “Hoje estamos com um programa de capacitação de todo nosso pessoal não só os professores como também os colaboradores que acompanham as crianças. Nossa equipe de professores está totalmente alinhada à equipe do Bernoulli, então todo suporte pedagógico acontece alinhado à proposta do Bernoulli. Convido a todos os pais que tem criança e adolescente em idade escolar que venha conhecer e analisar nossa proposta antes de tomar qualquer decisão em relação à matrícula e rematrícula de seus filhos”.

A Escola “Professor Jairo Grossi” apresenta uma proposta pedagógica sólida e consistente em parceria com o Bernoulli Sistema de Ensino, adaptando, de forma a atender às especificidades e anseios de sua comunidade escolar. Até o dia 10 de dezembro, a escola oferece descontos especiais nas matrículas, rematrículas e material didático. Para mais informações sobre o processo, basta entrar em contato com a escola das 8h às 17h de segunda a sexta ou pelo telefone (33) 3322-7900 – Ramal 7650, pelo WhatsApp (33) 99850-9255 ou acesse o site www.jairogrossi.com.br.