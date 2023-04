Escola Professor Jairo Grossi envia comunicado aos pais sobre providências em relação a ameaça de ataque

A Escola Professor Jairo Grossi encaminhou comunicado aos pais destacando providências após ameaça de ataque:

Confira na íntegra:

Ao tomarmos conhecimento do post encaminhado a alguns alunos, ameaçando nossa escola, acionamos a Polícia Civil.

Após a averiguação, e de ser descoberta a fonte, foram tomadas as providências necessárias com relação a este ato impensado e imprudente.

A escola, enquanto uma instituição séria, e que tem responsabilidades com vidas, não pode divulgar informação sem antes verificar sua veracidade. Estando ciente, tomou as medidas cabíveis e essa questão já foi resolvida.

Fiquem tranquilos, pois, várias ações estão sendo tomadas para intensificar nosso protocolo de segurança.

Direção e Equipe Pedagógica