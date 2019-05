Escola Professor Jairo Grossi comemora o Dia do Técnico em Enfermagem

CARATINGA – Em homenagem ao Dia do Técnico em Enfermagem, celebrado todos os anos em 20 de maio, a Escola Professor Jairo Grossi organizou um evento na noite do último dia 22. A comemoração incluiu os alunos de todos os demais cursos técnicos da instituição e contou com palestras e sorteio de brindes.

O técnico em enfermagem é um profissional de nível médio que pode atuar em diversos serviços da saúde. De acordo com o coordenador de Cursos Técnicos da instituição, João Carvalho, a formação visa, além de trazer conhecimentos sobre o corpo, conscientizar para a humanização no atendimento. “As equipes de saúde são multidisciplinares, são vários profissionais envolvidos. O técnico está na ponta do processo, lidando diretamente com o paciente, então ele deve ter esse cuidado e zelo com o paciente. Esse também é o nosso objetivo no curso, muito mais do que ensinar técnicas operacionais, técnicas de humanização”, afirma.

A professora Karen Bomfim, que leciona no curso, conta que para desempenhar bem as funções de técnico em enfermagem, é necessário ter empatia e disposição. “Na verdade, eu considero o técnico como papel principal no processo do cuidado, porque ele é que acompanha o paciente nas 24 horas do atendimento. Durante o período em que o paciente está em observação, é o técnico que está lá sendo nossos olhos e nossos ouvidos em período integral”, conta.

E foi essa missão de cuidar das pessoas que atraiu o estudante João Vitor de Oliveira Paula. “Já passei por algumas experiências na família em que vi pessoas precisando de ajuda. Pensei em entrar numa área que vai ajudar a aliviar a dor do próximo”, relata. Ele está no primeiro período do curso técnico e já teve a oportunidade de realizar um estágio na área. “Foi muito bom porque tudo que a gente aprende na teoria, pode ver a diferença quando se coloca na prática. Se eu for dar uma nota para o estágio, seria 10”.

Júnia de Oliveira Alves, preceptora do estágio, explica que as oportunidades são oferecidas aos estudantes em por meio de parcerias da Escola Professor Jairo Grossi com instituições de Caratinga. Em cada fase do curso, os alunos são direcionados para um tipo de atuação. “Nossa intenção é justamente fazer com que eles conheçam a realidade que vão encontrar na profissão. Eles começam nos postos de saúde dos bairros, já no primeiro período. No segundo podem continuar nos postos ou atuar no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e Asadom (Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista). Para o terceiro período temos a hemodiálise, o convênio com a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o CASU (Centro de Assistência à Saúde FUNEC). Durante o estágio, muitos deles já recebem propostas de emprego e saem do curso praticamente contratados”, destaca.