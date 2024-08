Escola “Prof. Jairo Grossi” e Bernoulli: uma parceria de sucesso

Educação Inovadora em Foco

CARATINGA- A Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela FUNEC realizou na última sexta-feira (7), no Ginásio Dário da Anunciação Grossi um momento de alinhamento e capacitação baseado no método de ensino Bernoulli. Desenvolvido para oferecer uma experiência de aprendizado mais dinâmico e adaptável.

A assessora pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino Cecília Resende, esteve em Caratinga para ministrar uma palestra de orientação para os professores e coordenadores da escola Jairo Grossi. “Somos um sistema de ensino que apoia a Jairo Grossi com soluções educacionais, com formação continuada para os professores, com uma plataforma que permite que os estudantes estendam seus horários de estudo para além da sala de aula”.

Um dos pontos abordados durante o evento foi à colaboração entre família e escola, que é crucial para o sucesso acadêmico dos alunos, pois cria um ambiente de aprendizado mais integrado e eficaz. Cecília Resende destacou que “a participação dos pais contribui para uma melhor compreensão das necessidades e dificuldades dos filhos”.

Em um cenário educacional cada vez mais voltado para metodologias inovadoras, o método de ensino Bernoulli em parceria com a Jairo Grossi vem ganhando destaque, com uma abordagem revolucionária para a educação.