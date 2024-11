Escola Novo Tigre de Taekwondo comemora conquistas na Copa do Brasil 2024

Os atletas Emanuel Valentim e Thairone Veras Barbosa, garantiram o segundo e terceiro lugares, respectivamente

DA REDAÇÃO -A Escola Novo Tigre de Taekwondo celebra um resultado histórico na Copa do Brasil de Taekwondo 2024, realizada entre os dias 06 e 09 de novembro na cidade do Rio de Janeiro, onde os atletas Emanuel Valentim e Thairone Veras Barbosa, garantiram o segundo e terceiro lugares, respectivamente. A ida da equipe na competição contou com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O professor Maikron Barbosa, técnico da equipe, destacou o comprometimento e a dedicação de seus atletas em uma competição que reuniu os melhores do país, agradecendo também ao apoio da Prefeitura Municipal de Manhuaçu e do Conselho Municipal de Esportes, que têm incentivado o esporte e os jovens talentos da região. “Essas medalhas representam mais que vitórias individuais; elas refletem o esforço coletivo de uma equipe dedicada e o apoio fundamental das instituições da nossa cidade”, afirmou Maikron.

A Secretaria de Esportes e Lazer tem apoiado atletas manhuaçuenses em diversas competições, das mais variadas modalidades. “O nosso objetivo é que sempre tenha algum atleta, competidor, em competições esportivas pelo Brasil e também na nossa região. Temos prazer e satisfação de apoiar os nossos atletas, para que levem o nome de Manhuaçu cada vez mais longe”, comentou Victor Rocha, secretário da pasta.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu