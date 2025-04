Escola Municipal Santo Antônio é reinaugurada, e recebe mais de 400 alunos

CARATINGA – A escola municipal Santo Antônio, que fica na rua Princesa Isabel, no bairro de mesmo nome, foi reinaugurada na manhã dessa segunda-feira (7), com a presença da comunidade e escolar, do prefeito Giovanni Corrêa, secretários da administração e representante da Educação no município.

Em 2022, o Governo de Minas Gerais investiu em municípios que aderiram ao Projeto Mãos Dadas, que visa à cooperação entre o estado e os municípios na gestão do ensino público.

A municipalização do ensino consiste na transferência da responsabilidade pelo ensino fundamental I para as escolas das redes municipais.

A escola municipal Santo Antônio foi criada através da lei de municipalização 3856/2021 e pela lei 3.890/2022. Nesse sentido,

os alunos das turmas do ensino fundamental I da escola estadual Sinfrônio Fernandes foram transferidos para a Rede Municipal de Ensino de Caratinga.

A cerimônia marcou não apenas a entrega de um espaço escolar reformado, mas também a reafirmação do compromisso da comunidade local com a educação de qualidade. A população abraçou o projeto com entusiasmo, reconhecendo a importância do novo espaço para o futuro de seus filhos.

A obra foi realizada por meio do projeto “Mãos Dadas”, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais que visa fortalecer o ensino fundamental nas redes municipais. A escola passa a atender alunos da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental, concentrando estudantes de toda a região, inclusive de escolas anteriormente em condições inadequadas.

Durante a cerimônia, o prefeito Dr. Giovanni (PL), destacou a importância pessoal e coletiva da entrega: “Muito importante, porque é o bairro que eu cresci, né? Eu vim construir a escola, o Sinfrônio Fernandes lá em cima, e agora tenho a satisfação de fazer a reinauguração. Está sendo reinaugurada porque foi necessário fazer uma reforma. Não conseguimos transferir os alunos no início do ano, por isso estamos fazendo agora. Mais importante que o prédio novo é a gente criar um tempo novo de educação. Um tempo em que nós iremos valorizar os professores, com aumento de salário retroativo a janeiro e investimentos em capacitação. Vamos aliar bons prédios a um ensino de excelência”, afirmou o prefeito.

A diretora escolar Sheila Mendes, com mais de 19 anos de carreira no magistério, também celebrou o novo momento da escola. “É um prazer muito grande estar aqui. Acredito que o ambiente está muito propício para todos os alunos desenvolverem suas atividades. Venho da escola do distrito de Santa Luzia, e agora me junto à equipe desta unidade com muita expectativa e alegria.”

A coordenadora pedagógica Roselani Cristina Batista lembrou o percurso da construção da escola, ressaltando o esforço conjunto da gestão pública e da comunidade: “A escola começou na gestão passada com o projeto Mãos Dadas. Foi inaugurada no fim do ano passado, mas passou por melhorias para receber bem os alunos. A escola unificou duas unidades: a antiga Branca de Neve e a que funcionava junto à escola estadual Sinfrônio Fernandes. Hoje, contamos com 414 alunos, de 4 a 11 anos. Essa escola representa um novo patamar para o bairro. Nunca tivemos uma estrutura como essa aqui.”

Roselani também fez questão de agradecer à população. “A comunidade está sempre presente, e isso é essencial. A prefeitura fez sua parte com excelência, e a comunidade também está fazendo a dela, acompanhando de perto o desenvolvimento dos alunos. Escola e comunidade caminham juntas. Esse é o nosso lema.”

Com infraestrutura renovada, equipe engajada e apoio popular, a Escola Municipal Santo Antônio se consolida como um exemplo de como a união entre governo e comunidade pode transformar a educação e abrir caminhos para um futuro mais justo e promissor.