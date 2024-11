Escola Municipal Doutor Maninho recebe a doação de 100 livros

CARATINGA- “Bonito é se gostar”, de Drika Duarte, conta a história de Dandara, que através dos ensinamentos da sua sábia avó Dandinha, consegue superar o preconceito que sofria por conta do seu cabelo encaracolado. Autoestima, autoconfiança, ancestralidade, respeito à diversidade, preconceito e empoderamento feminino, são temas abordados no livro, que remete a ideia de que a verdadeira beleza está no ato de se amar do jeito que é e reconhecer a sua força interior.

Essa e outras histórias agora fazem parte do acervo da Escola Municipal Doutor Maninho. Por meio de um projeto, o espaço de ensino recebeu a doação de 100 livros literários para reforçar o clube de leitura. “Fomos agraciados pela equipe da Natura. Ficamos muito felizes com essa entrega hoje. É um trabalho que a gente faz com as crianças incentivando a leitura”, destaca a diretora Cristina Freitas.

Além das salas de aula em que as professoras incentivam a leitura das crianças, o clube de leitura mobiliza os estudantes, que são protagonistas nos trabalhos. “Tudo é feito pelas crianças da escola mesmo, alunos do quarto ano, e eles têm presidente, secretários, eles organizam esse empréstimo de livros, recolhimento de livros, incentivam as outras crianças também a lerem durante a semana”.

O acervo é variado e contribui para o imaginário infantil, além de incentivar a reflexão. A escola do Bairro Zacarias segue disponível para outras parcerias. “Estamos até emocionados, muito gratos pela oportunidade. Temos vários parceiros, como a Polícia Militar, que tem feito um projeto com a gente, a Polícia do Meio Ambiente. Então, quem quiser, nós estamos recebendo de braços abertos, porque toda parceria é bem-vinda para a educação”.