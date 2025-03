Escola Jairo Grossi realiza reuniões de pais para alinhar mais um ano letivo

CARATINGA – Os pais dos alunos do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela FUNEC –, puderam ficar por dentro de todos os detalhes referentes aos trabalhos que serão desenvolvidos com os alunos em 2025. Todos receberam o calendário do ano letivo; o cronograma da primeira etapa e a como será feita a distribuição de pontos, por exemplo.

“A nossa proposta era mesmo realizar essas reuniões no mês de fevereiro, início das aulas, após o primeiro contato dos professores com os alunos para que fosse possível dar um retorno, um feedback aos pais e abordar quais os objetivos, neste ano, com as disciplinas; o que será trabalhado – tanto no processo acadêmico quanto no desenvolvimento dos estudantes, como um todo -; a questão emocional; todos os projetos que serão aplicados; então, é um apanhado geral.”, explicou a supervisora pedagógica, Poliana Marques.

O encontro era entre os pais e a equipe pedagógica da Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela FUNEC –, mas teve aluna que fez questão de participar e reforçar que esse momento faz toda a diferença na Educação dela.

“Essas reuniões são importantes porque, assim, os nossos pais ficam sabendo o que está acontecendo, o que precisa ser prevenido, quais são as tarefas; então é essencial, mesmo!”, disse Valentina Sandes, aluna do 4º ano do Ensino Fundamental.

Com um diálogo aberto e construtivo, as reuniões de pais ajudam a fortalecer a relação entre a escola e os responsáveis pelos estudantes.

Na ocasião, aproveitando o momento do pedagógico, algumas questões do administrativo também foram repassadas como: regras, o manual do aluno, e “o permitido e o não permitido”.

As reuniões de pais reforçam a importância desta parceria escola e família, promovendo um ambiente de colaboração, encontrando, ao lado dos pais, a melhor decisão possível para o desenvolvimento dos estudantes.

“O maior objetivo disso tudo isso é, realmente, alinhar: família e escola. É andarmos juntos e apoiar as crianças – nas dificuldades do dia a dia com as disciplinas – e, unidos, ‘falar a mesma língua’ em prol do desenvolvimento efetivo delas.”, pontuou a mãe Aline Oliveira.