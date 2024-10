Escola Jairo Grossi encerra projeto de resgate às brincadeiras tradicionais

CARATINGA – Na última sexta-feira (25), a Escola Jairo Grossi celebrou o encerramento do projeto “Brinquedo e Brincadeiras”, que foi desenvolvido ao longo do semestre com os alunos do 1º ano do ensino fundamental. O projeto, que envolveu alunos, professores e familiares, teve como principal objetivo resgatar o valor das brincadeiras tradicionais, promovendo momentos de aprendizado e diversão para as crianças.

Para a coordenadora pedagógica Angélica Nunes, a iniciativa não apenas resgata práticas tradicionais, mas também promove importantes benefícios para o desenvolvimento infantil. “Nossa intenção foi mostrar para as crianças e para as famílias o valor das brincadeiras simples, aquelas que não exigem tecnologia, mas que são capazes de ensinar tanto. Vimos o quanto as crianças se envolveram e como elas desenvolveram habilidades que vão além da sala de aula”, comenta Angélica. Ao longo do projeto, os alunos se dedicaram a atividades que incluíam a confecção de brinquedos com materiais recicláveis e a prática de brincadeiras clássicas, como amarelinha, pega-pega, corda e bolinha de gude.

De acordo com Juliana Lopes, mãe do aluno Kaio, foi emocionante ver o interesse do filho pelas brincadeiras que ela mesma praticava na infância. “É lindo ver que essas brincadeiras ainda conseguem encantar e ensinar. Meu filho adorou cada etapa, e como mãe, eu pude reviver também um pouco da minha infância junto com ele”, conta Juliana, satisfeita com o projeto.

A Escola Jairo Grossi já anunciou a intenção de dar continuidade ao projeto em edições futuras, com o objetivo de expandir ainda mais as atividades e incluir novos jogos e brincadeiras. A expectativa é que o projeto não apenas se torne uma tradição na escola, mas também inspire outras instituições a valorizarem o brincar como uma parte fundamental da formação infantil.