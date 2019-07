Escola Genoma realiza mais uma edição do projeto AIA em Caratinga

Tema desta edição foi “Consumo e sustentabilidade, quem vai pagar essa conta?”

CARATINGA – Aconteceu na última quinta-feira (27), no anfiteatro da Escola Estadual José Augusto Ferreira, mais uma edição do Projeto AIA – Atenção Integrada ao Adolescente – uma iniciativa do Colégio Genoma para abordar e esclarecer temas conflituosos na adolescência e atemporais ao ser humano. O projeto começou em 2010 e seu primeiro tema foi “Radicalmente Contra as Drogas”.

O AIA divide-se em duas etapas: num primeiro momento o evento é preparado pela escola, que traz profissionais especializados de diversas áreas para apresentarem o tema, abordar o assunto na linguagem dos adolescentes e contar suas histórias diante da temática. Na segunda etapa, o AIA é organizado pelos próprios alunos, que, divididos em equipes, prepararam uma apresentação de uma hora com o tema proposto. Este ano o tema escolhido para ser trabalhado foi: “Consumo e Sustentabilidade: Quem vai pagar essa conta?”. As apresentações foram avaliadas por um grupo de jurados, que premiou a equipe com maior pontuação.

O primeiro lugar ficou com a equipe do 3º ano intitulada “Gaia”, nome escolhido em referência a deusa da mitologia Grega, a Mãe-Terra. Segundo lugar foi para o 2º ano, Alcateia; terceiro lugar 1º Áquila. Jurados tiveram dificuldades em definir a classificação, dado ao alto nível das apresentações. Teatro, música, dança e palestra fizeram parte do espetáculo e os alunos demonstraram de forma impecável os problemas relacionados ao consumo e sustentabilidade, e apresentaram opções para o equilíbrio.

Dentro do tema proposto alunos demonstraram por meios artísticos e de palestras, os problemas causados pelo excesso de consumo, onde o capitalismo tem papel fundamental gerando problemas de sustentabilidade. Várias apresentações destacaram o ser humano como marionetes nas mãos do capitalismo desenfreado, demonstrando que o planeta fica em terceiro plano, e as pessoas são induzidas cada vez mais a consumir, na maioria das vezes, sem necessidades, levados pelas propagandas de produtos. Conscientização foi a tônica maior utilizada pelos alunos, que passaram a mensagem de pedido de socorro do planeta terra.

O 1º ano focou a questão do modismo, que faz com que aumente o consumo de bens que não são necessários. O 2º ano utilizou-se da frase “ser é melhor que ter” para definir como os seres humanos deveriam se comportar. Destacaram a necessidade urgente de uma sustentabilidade no campo social e econômico. Já o 3º ano destacou o perigo do desmatamento, poluição e consumismo que cresce a cada ano, o perigo da falta de alimentos no mundo devido a destruição da natureza, escassez dos recursos hídricos e desperdício de alimentos.

As equipes ainda realizaram Feira de Bazar, plantio de árvores, participação de ação social como forma não só de chamar atenção da sociedade, mas também de vivenciar na prática, soluções para amenizar os males causados pelo progresso.