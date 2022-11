Escola Estadual Sinfrônio Fernandes conquista oito medalhas na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética Estudantes de Bom Jesus do Galho e Santa Bárbara do Leste também foram premiados

CARATINGA- A Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, em Caratinga, comemora os excelentes resultados conquistados na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, voltada a alunos do 8o e 9o ano do Ensino Fundamental. Ao todo foram oito medalhas, sendo três de bronze, quatro de prata e uma de ouro.

O trabalho de preparação dos alunos foi realizado pelo professor de Ciências, Emanuel Dias. Ele destaca como foi apresentar a proposta para os estudantes. “É uma Olimpíada que busca trazer para os alunos uma visão de economia, um tema muito pertinente hoje. Primeiramente tive que convencê-los que era uma boa oportunidade de participação, que eles poderiam fazer essas avaliações e até trazer essas informações, esse aprendizado, para a casa deles. Não só pela questão de ganhar uma medalha e passar de fase, mas, uma questão de consciência. Esse desenvolvimento feito com os alunos foi importante para isso, para que os alunos pudessem ter essa consciência”.

Os estudantes passaram por duas fases de provas online. A

primeira de questões fechadas e a segunda, composta por

práticas em um desafio que usava o conceito de

gamificação. Nesta última etapa, o estudante era colocado

em situações cotidianas e tinha que tomar decisões para o

consumo consciente e sustentável em diversos ambientes, como explica Emanuel. “Foram duas etapas de forma online e os alunos tiveram um preparo antes, estudamos, trabalhamos isso em sala. Fizemos o cadastro e eles realizaram as provas na casa deles”.

Emanuel Dias enfatiza a importância de incentivar os alunos na participação de competições que avaliam o conhecimento. “Temos muitos alunos bons na escola. É papel do professor cadastrar esses alunos e dar oportunidade, por que como você vai saber se gosta de futebol se você nunca jogou futebol? Como vou saber se esse aluno pode ser um cientista no futuro, um repórter, se ele nunca experimentou esse tipo de coisa. Então, tem que dar oportunidade, o máximo de atividades possíveis diferente, para que eles possam encontrar seus caminhos e seguir”.

O resultado do trabalho é motivo de orgulho para o professor. “Foi muito bom, fui olhando todas as escolas e, meu Deus, só a nossa. É gratificante porque mostra que não é um esforço só meu, mas, dos alunos e das famílias”.

MEDALHISTAS

Guilherme Marciano, 13 anos, medalhista de Bronze, explica o que ele aprendeu com a Olimpíada. “Foi muito gratificante participar, até ser medalhista também porque é uma coisa muito importante de se aprender diariamente. A eficiência energética é uma coisa que não só ajuda uma pessoa, mas, o todo. Aprendi como economizar energia, como produzir energia sustentável, reduzir os gastos de energia, como calcular uma conta de energia para saber diminuir os gastos. Diariamente vou falando com meus para ajudar em casa, ajudar a reduzir os gastos”.

Ana Clara de Assis, 14 anos, que também conquistou o Bronze, fez questão destacar a importância de compartilhar os ensinamentos. “Achei algo muito importante para a gente saber os gastos em nossa casa ou qualquer outro tipo ambiente. Assim podemos ajudar a nossa família, gasto de energia, somar conta. Ajuda bastante, têm pessoas que não sabem como ajudar os pais ou responsáveis e isso é possível, dá uma responsabilidade na economia”.

Isabely Gomes, 13 anos, medalhista de Bronze, disse que já tinha o incentivo em casa sobre como economizar, o que se aperfeiçoou com os ensinamentos da Olimpíada. “Antes eu gastava bastante energia, mas, fui aprendendo, meu pai também é eletricista, então, ele foi me ajudando, me dando apoio e explicando as lâmpadas que gastam mais energia, os pequenos afazeres que ajudam bastante na hora de pagar a conta. Foi muito legal, com todo apoio dos professores, colegas, dos meus pais. Na hora que descobri fiquei muito feliz, quando cheguei em casa foi a primeira coisa que falei para o meu pai, ele ficou muito feliz, comemoramos e tudo. Foi muito bom e me deu sabedoria”.

Os medalhistas de Prata também comentaram sobre a participação nas provas, como é o caso de Rafael Ferreira, 14 anos. “Foi muito gratificante participar, principalmente porque a gente recebeu bastante apoio do nosso professor Emanuel Dias e dos nossos colegas também, que nos incentivaram a participar e dedicar. É uma conscientização de que nós alunos também podemos ajudar nossos pais, nossa família, contribuindo para a sociedade. É uma questão muito importante, no mundo atual,

principalmente, pois é uma forma de ajudar o meio ambiente e tornar o mundo”.

Gustavo Victor, 13 anos, teve todo o apoio da família e comemora o excelente resultado, chamando atenção ainda para fontes de energia alternativas. “Gostei bastante de fazer as Olimpíadas, fiz junto com a minha mãe, a gente passou bastante sufoco, ela tinha que sair, mas, ela parou para me ajudar. Foi como se tivesse num tempo de vida ou morte, que ela tinha que sair e eu estava lá fazendo a prova. Mas, consegui fazer tudo e assim que fiquei sabendo que ganhei a medalha de prata, cheguei em casa, falei para ela, meu pai também estava lá, falei, ficou feliz, me deu parabéns. Aprendi sobre energia solar e achei bastante interessante que se a gente usa, não precisa pagar as contas mais caras, teve um mês que a conta estava quase R$ 400. Só que painel solar é muito caro também, ou seja, teria que juntar bastante dinheiro para comprar um painel solar e colocar. Mas, seria um meio de economia de energia”.

Stella Camilo, 14 anos, reforça que a mudança de hábitos é fundamental na hora de economizar energia. “Muito bom participar, aprendi que devo economizar energia e adquirir de preferência produtos que têm o símbolo do Procel, porque eles ajudam a economizar e trocar as lâmpadas da casa por lâmpadas de LED, que elas ajudam a economizar mais. E, por exemplo, toda vez que eu sair do cômodo apagar a luz, são medidas simples, que fazem a diferença”.

As escolas estaduais Padre Dionísio Homem de Faria, em Bom Jesus do Galho e Monsenhor Rocha, em Santa

Bárbara do Leste também tiveram alunos premiados. Confira a lista completa:

BOM JESUS DO GALHO

E.E PADRE DIONISIO HOMEM DE FARIA

MEDALHA DE BRONZE

Aluno

Ana Luiza Correa Reis

Ana Luiza da Silva Oliveira

Bryan Ballack Miqueias Rocha de Almeida Gabriel Alves Miranda

Gabriel Ribeiro Marçal

Luiz Miguel Santos de Assis

Marcos Eduardo Ferreira Batista Pereira Leite Pauliana Valentim Viana

Rayca Gomes do Carmo

Yasmim Esther de Oliveira e Souza

MEDALHA DE PRATA

Aluno

Emerson Ferreira Ferraz de Lima Guilherme Ferreira Correa Souza Gustavo Ally Vieira de Lima Lucas Augusto Ferreira

Maria Eduarda Silva Magalhães Pedro Lucas Corrêa Oliveira Renan Alves da Silva

Série

9° ano 9° ano 9° ano 8° ano 9° ano 9° ano 8° ano 9° ano 9° ano 9° ano

Série

9° ano 8° ano 9° ano 8° ano 9° ano 9° ano

CARATINGA

EE SINFRÔNIO FERNANDES MEDALHA DE BRONZE

Aluno

Ana Clara de Assis Barros Guilherme Marciano Gonçalves Isabely Gomes Bertollo

MEDALHA DE PRATA

Aluno

Gustavo Victor da Silva Santos Rafael Ferreira de Almeida Sabrina Caetano Ferreira

Stella Camilo de Faria Costa

MEDALHA DE OURO Aluno

Sarah Caetano Ferreira

SANTA BÁRBARA DO LESTE

EE MONSENHOR ROCHA

MEDALHA DE PRATA

Série

9° ano 8° ano 8° ano

Série

8° ano 8° ano 8° ano 9° ano

Série

8° ano

Aluno

Alice de Lourdes Xavier Faria Ana Carolina Costa Emanuelle da Silva Oliveira Gabriel Lucas Costa Martins Melissa Maria Quirino

Sergio Manuel de Oliveira Silva Tamires Eduarda Valeriano de Araújo Yasmim Vitória de Siqueira

MEDALHA DE BRONZE

Aluno

Ana Clara Teixeira de Souza Camilly Vitória Ferreira da Silva Emanuel Alves Lopes

Fernando Alves de Oliveira Francisco de Araújo Pires Iharley Brenno Silva

Isaac Ferreira da Silva

Kelly Vitória Silva Araújo

Laura Nair Yasmim de Jesus

Maria Rita Diniz Costa

Presley Henrique Teixeira da Costa Reginaldo Soares Alves

Tayna Carine Raposo

Victor de Oliveira Fonseca

Vitor Lucas Ramos de Souza

Série

9° ano 8° ano 9° ano 9° ano 8° ano 9° ano 9° ano 9° ano

Série

8° ano 8° ano 8° ano 9° ano 8° ano 9° ano 9° ano 9° ano 9° ano 8° ano 9° ano 9° ano 8° ano 8° ano 8° ano

MEDALHA DE OURO

Aluno

Analy Gomes Martins

Carlos Eduardo Nunes

Ivan Emerick Nunes Soares Julia Gomes Teixeira

Maria Eduarda Fonseca

Maria Luiza Maia Soares Mariana Roberta Dias Medeiros Vitoria Raniery Furtado Nunes