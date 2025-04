Escola Estadual Salime Nacif realiza palestra no Dia Mundial do Autismo

MANHUAÇU – Para comemorar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a Escola Estadual Salime Nacif promoveu na manhã desta quarta-feira (2), palestra para os alunos, com o objetivo de conscientizá-los sobre o tema. O objetivo foi o de abordar estratégias que apoiam, com a inclusão, respeito e a aprendizagem de estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Os alunos puderam acompanhar a palestra e tocar em objetos, para sentirem a sensibilidade e entenderem o que os autistas sentem fazendo a mesma coisa.

Para a professora e palestrante, Zandra Rocha, há a necessidade de ampliar a discussão sobre o Autismo, para novos avanços e conquistas desses que ainda se sentem um pouco desassistidos. Ela cita ainda que, a capacitação se faz necessária para promover o conhecimento sobre o TEA, por meio de projetos, palestras e “olhar cuidadoso”, para multiplicar os educadores para a inclusão. “Sabemos que, o processo de inclusão da criança e adolescente é único, com dinâmicas de ensino, voltadas para diferentes maneiras de comunicação, utilizando materiais de acordo com o interesse de cada estudante, além de saber lidar com essas pessoas”, afirma.

“Essa é uma data importante para as escolas discutirem o tema, bem como a sociedade, pois, muitas pessoas não compreendem o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A importância da inclusão é fator primordial, para o desenvolvimento social e emocional das crianças e, a sensibilidade sensorial é uma parte significativa de vida de muitas pessoas autistas”, concluiu.

Eduardo Satil