Escola Estadual Princesa Isabel realiza concurso literário com o tema: “Jovem de Futuro”

CARATINGA – O Programa Jovem de Futuro é uma parceria entre o Instituto Unibanco e a Secretaria Estadual de Minas Gerais, cujo objetivo é contribuir para a garantia da aprendizagem e redução das desigualdades educacionais entre os alunos do Ensino Médio a partir de uma gestão orientada para o avanço contínuo da educação pública.

Na Escola Estadual Princesa Isabel o programa está em andamento desde 2021 e vem trazendo grandes avanços nas ações de protagonismo juvenil, colocando os alunos em lugar de destaque nas principais ações promovidas pela instituição.

Com o objetivo de divulgar ainda mais o programa, a escola promoveu neste mês um concurso poético com o tema do programa “O Jovem de Futuro”. O concurso teve inscritos alunos das três séries do Ensino Médio que trouxeram belíssimos textos autorais sobre o assunto.

As equipes diretiva, pedagógica e de coordenação do Novo Ensino Médio, fizeram uma pré-seleção dos textos buscando escolher aqueles que melhor trataram as propostas do programa. E, a partir desta primeira etapa foram indicados os finalistas.

Na última fase, a comissão julgadora foi formada pelos reconhecidos escritores caratinguenses: Walber Gonçalves de Souza, Lígia dos Reis Matos, Verônica Moreira e Águida Pereira Martins Silva de Almeida. Os avaliadores tiveram a oportunidade de eleger o texto que mais sentido trazia ao programa e assim apontar o vencedor do Concurso.

“A direção da Escola Estadual Princesa Isabel parabeniza a todos os participantes e agradece com carinho à comissão julgadora, destacando mais uma vez a importância do protagonismo estudantil em todas as atividades desenvolvidas por eles e para eles”, disse a diretora Elaine Lucas.

À premiada em primeiro lugar, Layssa Kamylly Silva Oliveira, aluna da terceira série do Ensino Médio, a direção da escola parabeniza pelo brilhantismo de sua obra, que segue abaixo para apreciação dos leitores do Diário de Caratinga.

Jovem de Futuro

(Layssa Kamylly Silva Oliveira – 3º ano 02)

Jovem de futuro é aquele,

Que em meio a tanta incerteza

Acredita e faz acontecer.

O seu sonho, só depende de você.

O sonho que é trabalhado

Nunca será fracassado.

Todo empenho colocado

Dará os frutos, como foi desejado.

O medo, o desânimo, a pressão

Te colocarão numa situação

Que te trará perturbação.

A dedicação, a constância, o esforço então,

Virão e calarão a confusão.

A vontade de lutar insiste,

Travando árduas batalhas,

E a vontade de vencer persiste,

Provando que a dedicação não falha.

Estratégia precisa ter

Para que possas ir além,

Invista no conhecimento

E do mal você não será refém.

O sucesso que é recebido

É totalmente merecido.

Todo esforço depositado

Levou ao brilhante resultado.