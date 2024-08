Escola Estadual Princesa Isabel promove desfile ecológico com materiais recicláveis

CARATINGA- A Escola Estadual Princesa Isabel encerrou a Semana do Estudante com um desfile de moda ecológico. As roupas foram confeccionadas pelos próprios estudantes que se dividiram em equipes e utilizaram materiais recicláveis como jornais e sacolas.

O grupo de jurados convidados avaliou o desempenho das equipes: a jornalista Nohemy Peixoto, do Diário de Caratinga; Delcio Fernando da Rocha, supervisor da Diretoria Pedagógica da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Caratinga; Rosely da Silva Vieira, empresária e apaixonada por moda; Lourdes Aparecida Rodrigues, diretora do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Prefeitura Municipal de Caratinga; e Sofia Rodrigues de Oliveira e Paiva, estudante de Medicina e modelo Plus Size.

A diretora Elaine Lucas Barroso explica que a escola teve uma semana muito movimentada e alegre. “Tivemos um planejamento dessa semana, ainda no primeiro semestre, contando com a colaboração dos representantes de turma da nossa escola, um grupo de estudantes que estão à frente de várias atividades da escola. Então, foi uma semana planejada para que a gente pudesse trabalhar a conservação do meio ambiente, sobretudo os valores e também a comemoração dos 115 anos da escola Princesa Isabel. Tivemos a gincana ao longo da semana, cada turno com a sua especificidade, várias provas que envolveram os estudantes. Os estudantes pensaram nesse desfile em algo que possa trabalhar a beleza, a moda, mas sobretudo a consciência ambiental, que é tão necessário nos dias de hoje”.

O estudante Willian Wutke frisa que todos ficaram bastante empolgados com as atividades desenvolvidas. “A gente decidiu tomar decisões no colegiado, onde os professores, a Elaine, que é a diretora da escola e os vice-diretores também se reuniram e organizamos para que cada atividade tenha algum vínculo com a sustentabilidade. E tá sendo uma semana muito alegre, muito divertida para todas as pessoas que estão estudando nessa escola”.

O vice-diretor Noé Comemorável Neto destaca que a avaliação da Semana do Estudante é bastante positiva, colocando-os em posição de protagonismo. “Eles propuseram a Semana, eles designaram as provas que gostariam de fazer, então a gente vê as diversas habilidades dos nossos alunos brilhando. É a verdadeira interdisciplinaridade acontecendo. Cada um na sua habilidade, seja da moda, música, pintura, apresentando seus trabalhos para os colegas. Então é uma enorme alegria participar e a gente está fechando com chave de ouro, tenho certeza disso”.

Talento não falta. A Escola Princesa Isabel conta com mil alunos, sendo 470 no turno matutino e cada um com a sua habilidade, como cita Noé. “No ano passado, os nossos alunos escolheram nos itinerários muitas disciplinas de meio ambiente. Então, a escola tem trabalhado ao longo do ano todo com os itinerários formativos essa parte ambiental. O desfile culmina nessa consciência de reutilizar, reaproveitar. As roupas estão belíssimas, todos os projetos dos nossos alunos e sempre buscando aproveitar, um tecido que ia ser jogado fora, uma revista, um jornal ou metal, ou seja, altamente sustentável”.

Hélida Olivera, especialista/coordenadora do Novo Ensino Médio reforça que a gincana nasceu com o propósito de trazer para a escola o conceito do aluno como protagonista na escola. “Com várias atividades, como aconteceu durante toda a semana. Colocamos como tema resgatando os valores na escola e é o que a gente necessita. E ainda, como os representantes de turma, a pedido de todos eles também, que a gente até colocou o interclasse juntamente com a gincana, que é o que eles pedem todo ano, o que eles buscam. A gente vê o resultado com a criatividade de cada um e essa proposta que todos abraçam”.