Escola Estadual Princesa Isabel oferece curso técnico em vendas

CARATINGA- O curso técnico em vendas visa oferecer formação profissional para os alunos cursando ou que já concluíram o 3º ano do Ensino Médio. Com a duração de 1 ano e carga horária total de 800 horas, não terá custo para os alunos que inclusive receberão os materiais a serem usados.

Os interessados em se matricular deverão comparecer na secretaria da Escola Estadual Princesa Isabel, situada na Praça Cesário Alvim, 55, Centro.

Para se matricular os interessados deverão apresentar comprovante de conclusão do Ensino Médio ou de matrícula no 2º ou 3º ano do Ensino Médio Regular ou EJA, além dos documentos pessoais.

Elaine Lucas Barroso, diretora da Escola Estadual Princesa Isabel, destaca que o curso se trata de uma ótima oportunidade para os jovens que estão em processo de inserção no mercado de trabalho “e também para a qualificação daqueles que já atuam no comércio de nossa cidade, principalmente devido à necessidade de reinvenção no mercado de trabalho pós-pandemia”.

Serão estudadas durante o curso os seguintes componentes curriculares: Português Instrumental, empreendedorismo, fundamentos de Marketing, matemática aplicada, fundamentos de administração, estratégias de compras e vendas, informática aplicada, noções de contabilidade, ética profissional, comportamento consumidor e organizacional, técnicas de vendas, gestão financeira, saúde e segurança do trabalho, layout de loja e vitrinismo, noções de direito pesquisa de mercado, produtos e serviços: fundamentos e análise da qualidade, logística.

Os alunos que concluírem o curso técnico em vendas estarão qualificados para atuarem em: indústrias e/ou comércio em geral, comércio físico e/ou eletrônico, empresas de telemarketing, empreendedor de vendas, técnico em atendimento e vendas, promotor de vendas, representante comercial autônomo entre outros.

Ao aluno concluinte dos módulos I e II do curso será conferido o diploma de técnico em vendas.

Mais informações pelo telefone (33) 3321-2681, através do e-mail: escola.19178@educacao.mg.gov.br ou no balcão de atendimento da secretaria da escola no horário de 7h às 17h.