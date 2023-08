Escola Estadual Princesa Isabel encerra Semana do Estudante com descoberta de talentos

Música, pinturas e desfile de roupas confeccionadas com material reciclável foram alguns dos destaques

CARATINGA- A Escola Estadual Princesa Isabel desenvolveu ao longo de toda a semana, comemorações voltadas ao Dia do Estudante.

Dia sem mochila, onde os alunos trouxeram seu material para as atividades letivas de forma criativa. O show de talentos, onde dançarinos, cantores, instrumentistas e pintores puderam mostrar suas habilidades. O dia da fantasia, com os alunos desfilando criatividade e uma grande gincana com diversas provas de habilidades e conhecimentos.

Um dos grandes destaques da gincana aconteceu na quinta-feira (10), o desfile de roupas confeccionadas com material reciclado. Sustentabilidade e criatividade deram show durante a disputa.

O estudante Vinícius de Souza Bitencourt Neves, 17 anos, parabeniza a iniciativa da escola e destaca a grande confraternização entre os colegas. “Essa semana foi realmente incrível. Estou chegando agora nessa escola esse ano, é uma escola que apoia muito os alunos e esse projeto serviu muito para união da turma, da escola. No começo todo mundo fica um pouco com receio, mas, durante a semana todo mundo se reuniu, conseguiu organizar e fazer um projeto muito bacana, divertiu todo mundo, excelente iniciativa da escola”.

Ele ainda fala sobre as atividades fora da sala de aula, que proporcionam um novo ambiente para os estudantes. “Todas as pessoas deram seu máximo a todo momento. É um entretenimento que dá para a escola um ar mais tranquilo, mais calmo. Às vezes ficar só dentro de sala de aula é cansativo. Nem que seja uma vez por mês ou de dois em dois meses ter um momento assim, acho que seria muito bacana”.

Sabendo a importância de celebrar a data tão especial, a direção e equipe pedagógica da escola, buscou destacar o protagonismo juvenil, como enfatiza Flávia Moreira do Carmo, professora de ensino do uso da biblioteca. “Temos trabalhado na escola a questão de o aluno ser protagonista em todas as situações, inclusive é uma meta do Novo Ensino Médio que o aluno ocupe um lugar maior na sociedade. Então, montamos o projeto piloto, foi a primeira edição para aproveitar a Semana do Estudante, que eles estão animados e empolgados e trouxemos a questão do recreio cultural, oportunidade de o aluno mostrar o talento que ele tem”.

A escola oferece um espaço para que nasçam os talentos, como destaca a professora. “Temos ex-alunos que já ocupam no cenário regional espaço na música, dança, que começaram aqui na escola, no nosso recreio. É um momento de diversão, tirar esse clima às vezes de só cobrança que temos na escola, que é nosso foco ensinar, mas, também, se divertirem e a escolar ser um lugar cada vez mais agradável e atraente para nossos alunos”.

A diretora Elaine Lucas frisa que o encerramento das comemorações do Dia do Estudante se deu com muita alegria. “Uma semana muito movimentada, uma oportunidade para nossos alunos apresentarem seus talentos. Lapidamos diamantes aqui durante a semana, apresentação de música, dança, diversidade, uma riqueza cultural muito grande e o envolvimento dos alunos, a alegria deles em mostrar o que sabem fazer de melhor. Foi uma semana gratificante, de muito trabalho, agradecimento especial a toda a equipe da escola, professores e representantes de turma que junto de toda a equipe organizaram essa semana, realmente espetacular”.

Elaine finaliza reforçando a união da comunidade escolar, que aprovou o projeto. “Nosso aluno protagonista, fazendo parte do processo, mostrando as habilidades. Estamos muito felizes, durante a semana toda uma merenda especial e participação, envolvimento de todos, com muita repercussão inclusive na comunidade escolar, os pais elogiando e parabenizando a escola pela iniciativa. Foi uma semana show”.