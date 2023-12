Escola Estadual José Augusto Ferreira realiza “Cantata em Libras”

Colégio tem investido na Educação Profissional

CARATINGA- A Escola Estadual José Augusto Ferreira, conhecida como Colégio Estadual, tem investido na Educação Profissional neste ano de 2023.

No primeiro semestre teve início o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e rapidamente os frutos já foram colhidos, com uma aluna aprovada em concurso público.

No segundo semestre, iniciou a primeira turma do Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras e no dia 20 de dezembro, as alunas do primeiro módulo do curso fizeram uma apresentação na Praça Cesário Alvim, a “Cantata de Natal em Libras”, chamando a atenção da população para as deficiências invisíveis e homenageando a comunidade surda da cidade.

Para 2024, já estão abertas as inscrições do Curso Técnico em Recursos Humanos, com início das aulas em 5 de fevereiro. O novo curso é uma excelente oportunidade para quem quer se profissionalizar e ter um diferencial no currículo, trazendo maiores oportunidades no mercado de trabalho. O curso é totalmente gratuito e as matrículas já estão abertas.