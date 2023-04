Escola Estadual José Augusto Ferreira realiza campanha de arrecadação de leite

Produtos foram destinados ao Projeto Sombra e Água Fresca

CARATINGA- A Escola Estadual José Augusto Ferreira promoveu nesta quarta-feira (5) o Café Compartilhado com a participação de estudantes, representantes das igrejas católicas e evangélicas e do Projeto Sombra e Água Fresca. Os estudantes arrecadaram caixas de leite, que foram destinadas à instituição.

O diretor Jean Campos destaca que a arrecadação envolveu toda a escola e teve resultado bastante positivo. “É um projeto antigo, mas, devido a pandemia foi interrompido, este ano voltamos com tudo graças a Deus. Envolveu todos os turnos, matutino, vespertino e noturno, tempo integral. O protagonismo juvenil que é um eixo, os alunos estão muito satisfeitos, felizes por esse projeto, os professores alegres. Além de fazer um café compartilhado, uma mesa bonita, com muitas frutas, guloseimas, ainda abençoando uma instituição”.

Kamila Batista, que é especialista, enfatiza que a intenção foi despertar nos estudantes o espírito solidário. “O projeto da Páscoa tem esse resgate de valores, solidariedade, fizemos a campanha do leite, finalizando com a presença do pastor Bruno e do padre Higor. Tivemos a participação de todos os professores, dos alunos. Eles trouxeram vários tipos de alimentos para serem compartilhados uns com os outros também”.

Daniel Mendes, que faz parte do Sombra e Água Fresca enfatiza que o projeto social atende diariamente a mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade de Caratinga, em duas comunidades: bairros Aparecida e Esperança. “Esse trabalho envolvendo a escola nos alegra porque temos realmente o interesse em vidas, acreditamos nessas vidas. Essa parceria é muito boa, pois, não sabemos quantas pessoas nós ajudamos, mas, essas vidas sabem como tem sido importante essa ajuda, essa contribuição na vida delas. Agora chegando a época do frio, nossas crianças chegam lá, sempre tem um lanchinho, então, será muito importante pra nós”.