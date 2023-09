Escola Estadual José Augusto Ferreira é prata duas vezes em Jornada de Foguetes

CARATINGA- Duas equipes da Escola Estadual José Augusto Ferreira foram premiadas com a medalha de prata na Jornada Brasileira de Foguetes. A competição faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

Rômulo Sales, 18 anos; Luiz Carlos Guimarães, 17 anos e Ygor Morais, 18 anos, que cursam o 3º ano do Ensino Médio; e João Henrique Vieira,16 anos e Cauã Oliveira, 18, do 2° ano do Ensino Médio conquistaram os resultados, com a supervisão do professor Giovane Fagundes do Santos.

Conforme Giovane Fagundes, que é professor de Física e Práticas Experimentais, as duas equipes trabalharam na confecção de projetos de foguetes feitos de garrafa PET. Com os resultados alcançados na fase de testes em Caratinga, eles tiveram a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro, participando da competição e vivendo outras experiências. “Esse ano tivemos o recurso da Secretaria de Educação. Não é barato o transporte, hospedagem, material para esses alunos participarem. Foi o que deixou a gente mais animado. Os alunos participaram de diversas atividades, fizeram oficinas, tiveram palestras e os dois lançamentos, com objetivo de conseguir o maior alcance possível. E nos dois lançamentos nossos alunos ganharam medalha de prata”.

Ygor Morais destaca que o resultado alcançado foi “mais que o esperado”. “Tivemos uns erros aqui nos testes e lá o lançamento funcionou mais do que a gente estava planejando. Alcançamos uma marca que ninguém esperava. Uma experiência única, foi a primeira vez e a última, porque estou no terceiro ano e não vou poder fazer mais. Incrível, um novo mundo, novas pessoas, uma experiência que vai durar a vida inteira”.

João Henrique Vieira enfatiza os desafios de desenvolvimento do projeto. “Esse trabalho foi bem legal, trouxe uma perspectiva de visão bem diferente do nosso dia a dia. Isso porque nosso professor Giovane e o diretor Jean trouxeram essa oportunidade e nos interessamos bastante, porque é algo único. A confecção teve que ser desenvolvia dentro da escola para ser algo justo. Lá a experiência foi ótima, os lançamentos foram incríveis. A proteção foi o que eles mais priorizam, pois, os foguetes podem também ser bem perigosos para a segurança. A maior dificuldade é realização e aplicação da aerodinâmica dentro de um foguete, pois, tem que saber muito de centro de pressão, massa de gravidade, que influencia muito no voo e longitude do foguete”.

Para Cauã Oliveira, a viagem também serviu como oportunidade para que os alunos pudessem se interessar por uma área diferente. “Minha experiência foi ótima, muito bacana. Uma viagem com amigos próximos, foi maravilhosa essa sensação, ver que a gente se empenhou, teve um bom resultado. É uma oportunidade, um estímulo para a vida, você pode ser a pessoa que bem entender, mas, basta acreditar”.

Luiz Carlos Guimarães classifica a experiência como “bem diferente do cotidiano”. “Aqui, estudamos no período integral, das 7h às 16h20. Então, lá foi uma rotina bem legal, ficar no quarto com a rapaziada, tirar uma resenha, também fomos lá para competir, conseguimos bom resultado. Infelizmente não vai ter outra oportunidade pra ir, porque estou no último ano, mas, se tivesse oportunidade gostaria de ir novamente muitas outras oportunidades”.

Rômulo Sales também aprovou a participação na Jornada Brasileira de Foguetes. “Gostei bastante, fiz alguns amigos lá, não conversei muito com as pessoas, porque sou meio tímido. Fiquei meio triste porque estava meio longe da família. Conheci novas pessoas, com outras culturas. Estava focado na de ouro, mas, Deus deu a de prata, aceitamos. E graças a Deus veio a medalha”.

O diretor Jean Campos parabeniza aos alunos e ao professor pela conquista. “É muito satisfatório, estou tão feliz que é até difícil explicar. Uma escola pública de uma cidade pequena, do interior, chegar tão longe. Participamos no meio de várias pessoas de todo o Brasil e tendo esse destaque. Uma satisfação gigantesca. Essa é a nossa visão de trabalho, uma escola que além de melhorar a qualidade, na estrutura e também no pedagógico, ensino e aprendizagem. Nossos alunos foram formidáveis, foi uma semana de muita aprendizagem, tive o prazer de estar presente no evento acompanhando e aprendi muito”.

