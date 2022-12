Escola Estadual Frei Carlos promove Liga de Futsal

PIEDADE DE CARATINGA – A prática esportiva como instrumento educacional visa ao desenvolvimento humano e capacita o educando a desenvolver suas competências sociais e comunicativas essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social, ao mesmo tempo em que o esporte se constitui num instrumento pedagógico que tem sido ferramenta importantíssima no auxílio dos conteúdos escolares.

Diante disso, a “Liga de Futsal da Escola Estadual Frei Carlos” de Piedade de Caratinga surgiu da necessidade de fortalecer o elo existente entre o esporte e educação, através da realização de uma competição entre os alunos da Instituição. No clima da Copa do Mundo, todas as equipes da competição foram divididas e representaram os países participantes do Mundial de Futebol ocorrido no Catar.

Desde agosto, 285 alunos da Escola Estadual Frei Carlos participaram da competição de futsal masculino e feminino dividida em 3 categorias de idade com a participação de 30 equipes: Módulo I (alunos de 11 a 12 anos), Módulo II (alunos de 13 e 14 anos) e o Módulo III (alunos de 15, 16 e 17 anos). As partidas foram realizadas na quadra da escola e na Quadra da Praça Adriano Sabino.

Já as partidas finais aconteceram no dia 6 de dezembro no Ginásio Poliesportivo Antônio Sabino Sobrinho com suporte da Prefeitura de Piedade de Caratinga que disponibilizou o espaço e a equipe de arbitragem para a realização das partidas. A competição foi organizada pelos professores de Educação Física da escola, Saulo Fernando, Eduardo Fernandes, Márcia e Viviane Sabino.

Confira as equipes campeãs e artilheiros da competição:

Módulo I Masculino

Campeão: 6º ano 4

Artilheiro: Davi Fernandes

Módulo II Feminino

Campeão: 7º ano 4

Artilheiro: Mikaele Mika

Módulo II Masculino

Campeão: 8º ano 2

Artilheiro: Creiler Júnior

Módulo III Feminino

Campeão: 3º ano 1

Artilheiro: Janaína Ferreira

Módulo III Masculino

Campeão: 9º ano 6

Artilheiro: Cauã Fernandes