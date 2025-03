Escola Estadual em BH cancela aulas após infestação de piolhos e pombos

Conforme a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), as atividades devem ser retomadas na próxima segunda-feira (31 de março)

As aulas do período noturno foram suspensas por causa de uma infestação de pombos e piolhos na Escola Estadual Padre Matias, no bairro Glória, na região Noroeste de Belo Horizonte. Conforme a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), a previsão é de que as atividades sejam retomadas na unidade de ensino na próxima segunda-feira (31 de março).

A situação foi identificada na quarta-feira (26), quando um procedimento de dedetização começou a ser feito na escola. “Para garantir a segurança de toda a comunidade escolar durante o procedimento, as aulas foram suspensas no período noturno, com retorno previsto para a próxima segunda-feira (31/3). No entanto, as atividades serão devidamente repostas, sem nenhum prejuízo, em cumprimento aos 200 dias letivos previstos no ano letivo”, informou.

Ainda de acordo com a pasta, o caso é acompanhado por uma equipe da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, responsável pela coordenação da unidade. A equipe avalia quais as intervenções necessárias, entre elas a possibilidade de instalação de novos telhados para impedir o acesso das aves.

“É importante destacar que a escola realiza regularmente limpeza e outras intervenções para evitar a proliferação de pragas. Um procedimento de dedetização foi realizado recentemente e a SEE/MG continuará monitorando a situação e tomará as medidas adicionais para assegurar um ambiente saudável e seguro para a comunidade escolar”, acrescentou.

Veja a nota da SEE-MG

“Sobre a situação relatada na Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que está adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação de pragas na unidade.

A escola passa por limpeza constantemente e está passando por um novo processo de dedetização, iniciado nesta semana. Para garantir a segurança de toda a comunidade escolar durante o procedimento, as aulas foram suspensas no período noturno, com retorno previsto para a próxima segunda-feira (31/3).

As atividades serão repostas, sem nenhum prejuízo, em cumprimento aos 200 dias letivos previstos no ano letivo. Uma equipe da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, responsável pela coordenação da unidade, está acompanhando de perto o caso e avaliando as intervenções necessárias, entre elas, novas instalações de telhado, que irão impedir o acesso das aves.

A SEE/MG continuará monitorando a situação e tomará todas as medidas para assegurar um ambiente saudável e seguro para a comunidade escolar.”

Fonte: O Tempo