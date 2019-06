CARATINGA- A Escola Estadual Dom Carloto está situada à Rua Manoel Gonçalves de Castro, 286, no Bairro Esplanada. Foi criada pela Lei nº 1.682 de 22 de fevereiro de 1946, com a denominação: “Grupo Escolar Dom Carloto”, com ato publicado no Minas Gerais em 23 de fevereiro de 1946, sendo instalado em 21 de abril de 1946.

Por meio do Decreto nº 16.244 de 08 de maio de 1974, passou a denominar-se “Escola Estadual Dom Carloto”, em homenagem ao bispo diocesano da época. Funcionou em prédio alugado na Rua Lamartine, 298, e em 1975 passou a funcionar em prédio próprio, em convênio com a Prefeitura Municipal.

Com a Resolução nº 5791 de 1986, publicada no Minas Gerais de 1° de fevereiro de 1986 foi autorizado o funcionamento da extensão do Ensino fundamental de 5ª a 8ª série. Pelo Decreto nº 34.577 de 05 de março de 1993 e pela Portaria nº 371/93 de 12 de março de 1993, foi autorizado o Ensino Médio.

Em 18 de março de 1996 foi autorizado o desmembramento da escola, devido ao grande número de alunos e a necessidade de utilização de dois prédios. A escola Estadual “Dom Carloto” continuou a atender às séries iniciais do Ensino Fundamental e pelo Decreto nº 38.003 de 21 de maio de 1996, foi criada a Escola Estadual Moacyr de Mattos, com as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio Comum Geral.

A primeira diretora foi a senhora Maria Bonfim. Passaram por essa escola várias diretoras, professoras e demais funcionários, todos comprometidos com um ensino de qualidade. Foram diretoras: Maria Bonfim, Ida de Oliveira Cazal, Nila de Souza e Silva, Célia Batista, Elza Moreira Andrade, Everilde de Paula Maciel, Jupira Pena Foly, Hortência Campos de Oliveira, Zilá França Tavares, Gilda Pena Campos, Penha Maria Ferreira Lopes, Virgínia Maria de Oliveira Soares Teixeira Rosa, Ana Vieira Vilela Lauriano e Rosânea Izidoro Gomes Porto.

Hoje a Escola Estadual “Dom Carloto” possui aproximadamente 340 alunos e é liderada pela diretora Rosely Parentoni de Amorim Medeiros, com a parceria da vice-diretora Elenice Consolação Gomes Rodrigues Dias, apoio pedagógico da especialista Maria da Penha Guimarães Vidal Brandão e uma equipe de servidores e responsáveis.

São atendidas 14 turmas de Ensino Regular de 1º ao 5º ano. “A direção, funcionários, colegiado e famílias trabalham juntos na formação de cidadãos críticos, participativos, conhecedores de seus direitos e deveres na sociedade. A escola não é a única instância educativa, completa-se mutuamente com a família. Entre seus vários papéis está o de socializar o conhecimento e garantir a todos uma educação de qualidade. Escola e comunidade aliança de sucesso, este é o nosso lema”, frisa a direção.

A diretoria ainda ressalta seu papel na sociedade, reafirmando seu compromisso com a comunidade escolar. “Esperamos ser espaço físico, pedagógico, político e cultural de formação de sujeitos de plena cidadania e de consciência crítica, capazes de produzir e compartilhar conhecimentos, transformando-os em aprendizagem concreta e viabilizadora que venha favorecer o crescimento social da comunidade onde a escola está inserida”.

Bispo que deu nome à escola

No dia 10 de dezembro de 1915, o papa Bento XV criou a Diocese de Caratinga. Em janeiro de 1920 foi sagrado e empossado o primeiro bispo, dom Carloto Fernandes da Silva Távora. Nascido em Jaguaribe-Mirim, Ceará, a 18 de dezembro de 1863, ordenado presbítero a 2 de julho de 1889, ordenado bispo a 25 de janeiro 1920, esteve à frente da Diocese de 7 de março de 1920 a 27de novembro de 1933, quando faleceu de acidente automobilístico. Foi o Bispo Missionário.