Escola Estadual Alberto Azevedo, de Inhapim, comemora Dia do Surdo com projeto “Surdo em Evidência”

INHAPIM – A Escola Estadual Alberto Azevedo está realizando, ao longo de todo o mês setembro, em alusão à temática Setembro Azul, que traz à tona a discussão sobre a valorização e inclusão dos surdos na sociedade, o projeto Surdo em Evidência. Em razão da suspensão das atividades escolares de modo presencial em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, todo o projeto aconteceu de forma remota, através de publicações nas redes sociais da escola e postagens nos grupos das turmas.

O diretor da Escola, professor Cláudio Geraldo, explica que a proposta partiu da intérprete de libras, que acompanha a aluna surda da escola, em conjunto com a supervisão pedagógica. “Como todas as nossas ações estão acontecendo no regime de atividades não presenciais, a equipe propôs uma espécie de minicurso, todo digital, uma vez que não seria possível realizá-lo presencialmente. A ideia foi, ao longo de todo o mês fornecer aos servidores e alunos subsídios para que todos fossem capazes de ter o mínimo necessário de domínio da língua de sinais para o entrosamento com os surdos, principalmente com a nossa aluna surda”, explicou.

A intérprete de libras, Maíra Gomes, reforçou os objetivos do projeto: “Nós esperamos que os professores, funcionários e alunos ouvintes tenham contato com a libras de forma suave e dinâmica, facilitando a comunicação entre os alunos surdos e todos os ouvintes do ambiente escolar”.

Ainda, conforme a intérprete, a expectativa é que os ouvintes entendam a realidade da comunidade surda, as barreiras enfrentadas no dia a dia, bem como a necessidade de ser incluído no meio social.

“Uma vez que essa realidade for compreendida, o espírito de solidariedade e respeito será ampliado e os alunos surdos se sentirão acolhidos por todos na escola”, avaliou.

O projeto consistiu em postagens diárias no Instagram da Escola de pequenos vídeos, nos quais os professores diariamente aprenderam e ensinaram sinais básicos relacionados ao dia a dia da comunidade escolar, desde saudações até conceitos mais específicos, como nomes de disciplinas e lugares, dentre outros. Alguns vídeos de interpretações musicais também foram publicados. Todo o material está disponível para quem desejar conhecer um pouco mais da língua de sinais no Instagram @eeaaoficial.

O diretor pontuou ainda que a edição 2020 do projeto é uma continuidade ao projeto Soletrando em Libras, realizado em 2019. “No ano passado, celebramos o Dia do surdo difundindo entre toda a nossa comunidade escolar o conhecimento do alfabeto em Libras. O conhecimento dos sinais, trabalhado neste ano, é um passo além, dentro da nossa proposta de fazer uma educação cada vez mais inclusiva e de valorização de todos”, finalizou.