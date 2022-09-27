Escola e faculdades recebem o maior número de eleitores

CARATINGA- As seções localizadas na Escola Estadual Princesa Isabel, Rede de Ensino Doctum e Centro Universitário de Caratinga receberão o maior número de eleitores no dia 2 de outubro.
No total, os três locais de votação concentram 12.742 eleitores, sendo 4.566 na Escola Estadual Princesa Isabel que tem 14 seções, 4.048 na Doctum que abriga 16 seções e 4.128 eleitores que votam na Unec, sendo 15 seções.
Confira a quantidade de eleitores por local de votação em Caratinga:
|Local de votação
|Quantidade de eleitores
|E. M. PROF. MARIA DO CARMO RIBEIRO (ESPERANÇA)
|1201
|E. E. PROFESSOR JOAQUIM NUNES – NEEC (SANTA CRUZ)
|2719
|E.M. GERALDO MARQUES CEVIDANES (SESIMINAS)
|2024
|E. E. ISABEL VIEIRA (N. SRA. DAS GRAÇAS)
|2262
|E. E. MARIA JULIA DE MATOS (DOM MODESTO)
|773
|E. E. MAURÍLIO SENRA (DOM LARA)
|859
|E. E. ENGENHEIRO CALDAS (SANTA ZITA)
|3551
|E. E. SINFRONIO FERNANDES (SANTO ANTÔNIO)
|2802
|E. M. LUIZ ANTONIO BASTOS CORTES (SANTA CRUZ)
|1586
|E. E. JOÃO MOREIRA FRANCO (SÃO CÂNDIDO)
|1558
|E. E. JOSE FERREIRA MENDES (SÃO PEDRO – STA. EFIGÊNIA)
|154
|SALÃO PAROQUIAL (CAMPINHOS)
|242
|E. E. CEL. FLORENTINO MIRANDA DA COSTA (SAPUCAIA)
|1552
|SALÃO PAROQUIAL (CACHOEIRA ALEGRE)
|143
|SALÃO PAROQUIAL (QUATRO ENCRUZILHADAS)
|169
|E. E. MANOEL CORDEIRO LUCIO (CORDEIRO DE MINAS)
|1362
|E. E. JUAREZ CANUTO DE SOUZA (SANTA CRUZ)
|3528
|E. E. JOSE AUGUSTO FERREIRA (DÁRIO GROSSI)
|1073
|E. E. DOM CARLOTO (ESPLANADA)
|3459
|E. M. DR. MANINHO (ZACARIAS)
|1014
|E. E. VENCESLAU JOSE DA SILVA (SANTA EFIGÊNIA)
|851
|POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (PORTO SEGURO)
|220
|SALÃO PAROQUIAL (SÃO PEDRO DE SAPUCAIA)
|272
|E.M. NOSSA SENHORA DO CARMO (ESPLANADA)
|445
|E.M. BARQUINHO AMARELO (SANTA CRUZ)
|912
|E.E. MOACYR DE MATTOS (ESPLANADA)
|75
|Local de votação
|Quantidade de eleitores
|ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL
|4566
|UNEC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA
|4128
|CASA DA AMIZADE DE CARATINGA
|636
|CEMIG
|354
|REDE DE ENSINO DOCTUM
|4048
|ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE
|1059
|COLÉGIO EXPOENTE – ANTIGO CNEC
|2569
|ESCOLA ESTADUAL BEZERRA DE MENEZES
|2877
|ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA FONTES
|2535
|ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PENA SOBRINHO
|1067
|ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ WALLECK II
|538
|ESCOLA ESTADUAL MARY LUCA CHAGAS
|1163
|ESCOLA ESTADUAL SUDARIO ALVES PEREIRA
|1361
|ESCOLA MUNICIPAL NESTOR BATISTA DA CRUZ
|81
|ESCOLA ESTADUAL MENINO JESUS DE PRAGA
|1880
|VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL
|1565