Escola do Flamengo é campeão sub11 e sub13 da LCD

CARATINGA – Sábado (20) foi dia de decisão para a garotada do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos, categorias sub 11 e sub 13. Nas duas finais, os adversários foram Escola do Flamengo de Caratinga, enfrentando o Ipanemense. O palco da grande final foi o estádio do Carmo (campo do Esplanada). Como sempre acontece na base, às torcidas eram formadas em grande número por familiares e amigos.

Campeões Sub 11: Ayslan, Caio, Caleb, Danillo, Davi, Emanuel, Heitor, Henrique, Kauã, Lucas, Miguel, Pedro Novais, Pietro, Samuel. Técnico: João Paulo Condé, Eliomar, Michael Jr.

Vice-campeões: Arthur, Carlos Eduardo, Davi, Davi Luiz, Eduardo, Emanuel, Filipe Gabriel, Israel, João Miguel, José Miguel, Lourenço, Lucas, Muller, Pedro Paulo, Thomas, Wharley, Wiliam, Zadoque. Técnico: André Guimarães, Elvécio Jr. José Luiz

Na primeira partida valendo o título de campeão do Sub 11, embora o jogo tenha começado com certo equilíbrio, o time Rubro Negro marcou o primeiro gol, deixando nervosos os meninos de Ipanema. Assim, passou a dominar o jogo e ampliou o placar chegando a 5 a 0, sem dar chance ao adversário. Final, Escola do Flamengo campeã Regional categoria Sub 11.

Sub 13: Emoção até o final

Se o título do primeiro jogo foi definido com placar elástico a favor do time de Caratinga, a disputa do jogo de fundo entre os meninos de 13 anos foi com muita emoção até o final. A Escola do Flamengo saiu na frente do placar, mas, o time de Ipanema foi atrás e buscou o empate. O Rubro Negro foi ao ataque em busca de ampliar o marcador e conseguiu. Daí por diante, passou a tocar a bola com consciência para garantir a vitória. Por outro lado, o Ipanemense precisando de um gol para empatar foi todo ao ataque. Já nos acréscimos, no último lance do jogo, na cobrança de escanteio, os meninos de Ipanema fizeram de cabeça o gol que levou a decisão para às cobranças de pênalti.

Gols tempo normal: Davi e Carlos Eduardo para o Ipanemense. Gols de Arthur e Bernardo para o Flamengo.

Diante de uma pressão enorme vindo das arquibancadas da Grota, ambos demonstraram nervosismo diante do gol. Mesmo assim, o Rubro Negro errou apenas duas cobranças, enquanto os meninos do Ipanemense, desperdiçaram três batidas. No placar final, Escola do Flamengo 4 x 2 Ipanemense.

Campeões: Arthur Gabriel, Arthur Condé, Arthur Martins, Bernardo, Davi Lucas, Felipe Vilela, João Victor, Lucas, Luiz Felipe, Marcos Vinicius, Moisés, Paulo Henrique, Pedro Lucas, Renan, Ryan, Symon, Vinícius. Técnico: João Paulo Condé.

Vice-campeões: André Luiz, Antônio Cesar, Carlos Eduardo, Kauã, Cristiano, Davi José,Davi Moraes, Davi Teixeira, Davi Zeferino, David, João Miguel, José Lucas, Lorenzo, Luiz Fernando, Luiz Otávio, Miguel, Paulo Henrique, Pedro Henrique, Raphael. Técnico: Elvécio Jr. André Guimarães

Arbitragem: Nas duas partidas, o trio formado por Luiz Henrique, José Maria (Gojó) e Fernando de Paula Martins, soube controlar o jogo, e principalmente os bancos que pressionaram bastante. Bem auxiliados por Thiago e Stefany, tiveram boa atuação, deixando o protagonismo para os meninos em campo.