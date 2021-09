Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves é ouro, prata e bronze em Raul Soares

CARATINGA- A Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves esteve representada por nove atletas no 1° Open Minas Beach, realizado no dia 12 de setembro.

Conforme Jean Chaves, o resultado foi produtivo, com todos os atletas subindo ao pódio. “Na ocasião tivemos três medalhas de ouro, uma de bronze e o restante de prata. Foi bem satisfatório”.

Jean faz o balanço de alguns resultados conquistados ao longo da competição. “Tivemos o Sérgio, aluno que faz parte do processo do Bolsa Atleta, que fez uma luta magnífica, apreciada por todos naquela ocasião, sendo considerada uma das melhores lutas da tarde, ficando em segundo lugar. Tive também alunos do meu projeto lá de Piedade de Caratinga, o Ryan Sabino, na categoria infantil, ficou em 1° lugar, fez uma luta maravilhosa. O André Alcântara, que mora na cidade de Piedade de Caratinga, foi campeão na categoria Master. Foi um evento muito bem organizado”.

A equipe já está se preparando para o Campeonato Brasileiro, no Espírito Santo. Jean agradece aos patrocinadores, que têm apoiado e incentivado o esporte. “Agradeço a Prefeitura de Caratinga, com o programa Bolsa Atleta, que vem nos incentivando, dando condições de participar de muitas das competições. Eu também fui pleiteado com o Bolsa Técnico e também não posso deixar de agradecer à Prefeitura de Piedade de Caratinga que está com incentivo total no meu projeto, onde estamos desenvolvendo um trabalho magnífico com nossas crianças. E o patrocínio da Uninter que vem nos dando um suporte muito grande”.

BOX

Confira as listas dos medalhistas:

André Batista de Alcântara- Piedade de Caratinga- Ouro

Ryan Sabino de Melo- Piedade de Caratinga- Ouro

Ezequias Antônio dos Santos- Caratinga- Ouro

Sérgio Roberto de Souza Júnior- Caratinga- Prata

Jeferson Ferreiro Frossard – Caratinga – Prata

João Lucas Toledo Temporim – Caratinga- Prata

Ladir Firmino Júnior- Caratinga- Prata

Davi Fagundes- Caratinga- Prata

Bruno Rodrigues Martins- Caratinga- Bronze