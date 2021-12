Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves conquista 16 medalhas em Ipatinga

CARATINGA- Os alunos da Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves conquistaram duas medalhas de ouro, 11 de prata e três de bronze na 4ª Copa Leste de Minas, na cidade de Ipatinga. O evento aconteceu no dia 5 de dezembro.

O professor Jean Chaves considera o desempenho dos alunos como satisfatório. “Foi uma edição super bem organizada. Levamos 16 alunos, nas outras edições até conseguimos levar mais alunos, porém, com a dificuldade agora de retomar tudo depois de uma pandemia que veio a afetar bastante o cronograma tanto de treino, quanto de competições, o resultado foi muito satisfatório, pois, conseguimos as 16 medalhas. Ficamos bem posicionados, todos nossos alunos subiram ao pódio, das unidades de Caratinga, Inhapim e Piedade de Caratinga”.

Ele registra os seus agradecimentos aos patrocinadores que proporcionaram a participação dos atletas. “A Escola de Jiu Jitsu, graças a Deus, vem crescendo bastante, conseguimos um resultado bem expressivo. Tivemos ajuda do Bolsa Atleta, com nosso aluno Sérgio Roberto e a ajuda do Bolsa Técnico, o que proporciona que eu ajude também os meus alunos”.

GRADUAÇÃO

A Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves também realizou a cerimônia de graduação de faixa. “Quero deixar meus agradecimentos aos meus alunos, no último final de semana tivemos a graduação, na qual graduamos em todas as unidades. Tivemos a felicidade de ter um graduado faixa preta, que treina em Caratinga e mora na cidade de Inhapim. Agradeço as prefeituras de Caratinga, com o Bolsa Atleta; de Piedade de Caratinga, que contribui com transporte e ajuda de custo; agora também temos recebido ajuda do nosso aluno Flávio, secretário de Saúde de Inhapim”.

Jean aproveita para deixar o convite para a segunda edição do Aberto de Jiu Jitsu de Caratinga. “Será no dia 30 de janeiro, no Poliesportivo Limoeiro. Em breve divulgaremos mais informações”.