Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves apresenta resultados marcados por pódios

CARATINGA- A Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves faz um balanço do desempenho da equipe nas competições disputadas em 2021.

Jean Chaves inicia relembrando os eventos esportivos e como foi a participação dos atletas, considerando as dificuldades de acesso e os desafios da covid-19. “Tendo em vista todas as adversidades que tivemos devido à pandemia, dificuldade com chuvas, estradas caindo, coisas que acontecem, tivemos até uma participação considerável. Participamos de competições das mais diversas possíveis, de todos os níveis, municipal, estado, campeonato brasileiro, entre outros. Tivemos a 1ª Copa Minas Beach, em Raul Soares com muitos medalhistas, praticamente todos nossos alunos foram medalhistas e subiram ao pódio. Tivemos a Copa Leste, em Ipatinga, também que foi um resultado muito significativo, praticamente 99% dos nossos alunos subiram ao pódio.”

A equipe ainda participou do Sul-Americano de Jiu-Jitsu, em Vitória, no Espírito Santo. “Tivemos uma colocação muito boa também, com nossas atletas indo ao pódio. Tivemos ainda o Campeonato Brasileiro, que também foi em Vitória e também tivemos alunos com bastante expressão dentro da competição, que vêm conquistando medalhas. Foi um ano bem proveitoso, fizemos o melhor e conseguimos um desempenho excelente”.

Jean ainda enfatiza o desempenho de alguns de seus alunos, como é o caso de Sergio Roberto de Souza Júnior. “Ele participou de algumas destas competições, como Sulamericano, Campeonato Brasileiro, Copas Minas Beach e sempre muito bem colocado, subindo ao pódio, trazendo resultados excelentes para a cidade de Caratinga. Importante deixar claro o quanto é importante essa ajuda para nossos alunos”.

João Lucas Toledo Temporim também tem se sobressaído, participando das mais diversas competições. “Esse ano ele já participou do World Cup, onde foi bem colocado, trouxe duas medalhas, tanto no Campeonato No-Gi, Jiu-Jitsu sem kimono, quanto o Gi, Jiu-Jtisu tradicional com kimono, com medalhas de ouro e prata. É um aluno que demonstra que nossa equipe está aí para trazer bons resultados para nossa cidade”.

Para finalizar, professor Jean registra seus agradecimentos aos parceiros que possibilitam a participação dos atletas nas competições. “Obrigado ao Diário de Caratinga, que sempre nos apoia, dá oportunidade de mostrar nossos resultados; mais uma vez agradeço à Prefeitura de Caratinga que nos apoia sempre com o Programa Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico que tem me ajudado e me auxilia a ajudar meus alunos. É muito importante lembrar do apoio de todos. Muito importante falar também das crianças do meu projeto, tanto de Caratinga, quanto de Piedade de Caratinga, que participam também de todas as competições. Com isso também temos ajuda da Prefeitura de Piedade de Caratinga, que nos cede ônibus para levar nossos alunos”.