Escola de Ipanema recebe secretário de Estado de Educação para recital de poesias e canções

IPANEMA- Entre os dias 28 e 29 de agosto, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) reafirmou seu compromisso com a promoção de práticas educacionais inovadoras por meio de uma série de eventos no Vale do Rio Doce. Em Ipanema, a pasta acompanhou o 3º Recital de Poesias e Canções da Escola Estadual Coronel Calhau, que proporcionou uma imersão na poesia e na música, conectando a estética romântica com a contemporaneidade.

O recital, com o tema “Matrizes da Alma: das Sombras à Luz”, faz parte do projeto “Sarau do Romantismo”. O evento tem o objetivo de estimular o pensamento reflexivo, o desenvolvimento da memória e a prática da leitura e produção de textos poéticos. Com recitações em várias línguas, apresentações musicais brasileiras e danças inspiradas na tradição europeia, o recital proporcionou uma rica experiência cultural.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, expressou sua emoção com o evento. “É uma oportunidade para celebrarmos o talento e a criatividade dos nossos estudantes e para reforçarmos a importância de investir em projetos que promovam o desenvolvimento integral”, destacou.

Escola destaque

A Escola Estadual Coronel Calhau se destaca como a maior vencedora do Prêmio Escola Transformação, recebendo um total de 14 prêmios. Esses reconhecimentos foram concedidos a projetos pedagógicos inovadores desenvolvidos com recursos do prêmio, que visa destacar e fomentar práticas educacionais bem-sucedidas nas escolas públicas estaduais.

O sarau realizado pela escola foi selecionado a partir do Portfólio de Projetos do Prêmio Escola Transformação. O projeto tem como objetivo explorar o sentimento do amor através da literatura e da arte, proporcionando aos estudantes a oportunidade de curar um acervo de poemas do Romantismo e entender suas diversas representações ao longo da História. A proposta visa não apenas estimular o interesse pela leitura de poesias e aprimorar a expressão artística, mas também engajar os alunos na organização e execução do evento.

A professora Áurea Cristina, de Língua Portuguesa e idealizadora do projeto, ressaltou a importância do prêmio na transformação dos estudantes. “O Prêmio Escola Transformação foi fundamental para desenvolver os talentos e habilidades dos nossos alunos, oferecendo o suporte logístico e financeiro necessário para criar uma experiência mais imersiva e enriquecedora”, destacou.

Vistorias em escolas

Durante a visita à região, o secretário também vistoriou o edifício que abriga a Escola Estadual Coronel Calhau e a Escola Municipal Imaculada Conceição, em Ipanema. Esta última, cedida ao município por meio do projeto Mãos Dadas, está passando por uma ampliação significativa, com construção de quadra, piscina, vestiário, sala de informática, diretoria, supervisão, cozinha, refeitório e 16 salas de aula. Com 70% das obras concluídas, a escola está prevista para ser entregue em novembro de 2024, com um investimento de aproximadamente R$3,8 milhões do Governo de Minas.

O município de Ipanema recebeu mais de R$ 21,4 milhões do Governo de Minas, através do projeto Mãos Dadas, para a execução de nove convênios que incluem obras e aquisição de equipamentos e veículos escolares.