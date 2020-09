Escola de Entre Folhas receberá prêmio do Estado

Escola Estadual Doutor José Augusto se destacou na categoria desempenho do “Ideb Transformação”

DA REDAÇÃO- Já está disponível para consulta a lista com os nomes das escolas da rede estadual que se destacaram nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 e que vão receber o Prêmio “Ideb Transformação”, instituído pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). A edição atual mostrou que Minas Gerais alcançou sua maior nota no índice, considerando o ensino médio. Os resultados são fruto da dedicação e do empenho de gestores, professores, alunos e famílias.

Todas as 125 unidades de ensino contempladas demonstraram eficiência e muita dedicação e, por isso, serão homenageadas publicamente. Devido à pandemia, a cerimônia, que ocorre nos dias 21, 22 e 23/9, será feita de forma on-line e abrange escolas dos ensinos fundamental e médio.

Na área da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, uma escola será premiada na categoria “Desempenho”, que contempla unidades escolares pela pontuação obtida no indicador de desempenho na avaliação SAEB 2019 (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A Escola Estadual Doutor José Augusto, de Entre Folhas, obteve o 1° lugar no Ensino Fundamental Anos Finais.

Prêmio

O Prêmio “Ideb Transformação” tem o objetivo reconhecer publicamente as escolas públicas estaduais que se destacaram no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e no Ideb. A resolução que instituiu o Prêmio foi publicada nessa quinta-feira (17/9).

As escolas serão premiadas em cinco categorias: Ideb; Variação do Ideb; Desempenho na avaliação Saeb; Variação de desempenho nas duas últimas edições do Saeb; e Gestão.

Ideb em Minas

Os resultados do Ideb mostraram que, após três edições seguidas de queda, Minas Gerais inverteu a tendência e, além de recuperar a trajetória de boa qualidade nos ensinos fundamental e médio, também apresentou os melhores indicadores já alcançados em fluxo e proficiência. Trata-se do maior salto no ensino médio na história do Ideb no estado.