Escola de Caratinga viraliza com “Coisas que só tem no Brasil”

CARATINGA- A trend está circulando pelas redes sociais entre os estudantes de terceiro ano do Ensino Médio: “Coisas que só tem no Brasil”. E uma escola de Caratinga está fazendo grande sucesso na internet com a sua versão.

Somente em uma rede social foram quase 5 milhões de visualizações no vídeo e inúmeros comentários de perfis famosos. Mérito dos estudantes da Escola Estadual Engenheiro Caldas. O DIÁRIO esteve no local e conversou com os participantes que interpretaram desde a dupla icônica Louro José e Ana Maria Braga, até mesmo a grande celebridade da atualidade, a influencer Virgínia. A direção também se mostrou orgulhosa com a repercussão.

Kamily Sales e Stephanny Morgana representaram os bonecos azuis de uma conhecida empresa de telefonia móvel. Kamily destaca como surgiu a ideia de realizar o vídeo como parte das atividades de encerramento do Ensino Médio. “A gente pegou como experiência vários outros terceirões que já passaram por aqui, em outras escolas de Caratinga também e a gente imaginou de fazer uma sexta-feira temática, justamente para marcar nosso último ano na escola e para ser algo memorável. E acabou que viralizou, então, acho que deu certo. Tentamos ser o mais criativo possível, pegando a maior essência do Brasil”.

Stephanny enfatiza que a turma quis chamar atenção também para a cidade de Caratinga com a escolha de um personagem especial. Ela também destaca o grande engajamento nas redes sociais. “Tinha o Menino Maluquinho também. Já temos o nosso cronograma das nossas sextas-feiras temáticas, são duas vezes no mês e a gente programa tudo direitinho, para ficar uma coisa bem elaborada e ficar bem criativa. Estamos no Tik Tok e Instagram. Acompanhem a gente que estamos postando muita coisa bacana”.

Dois personagens fizeram bastante sucesso entre os internautas, Louro José e Ana Maria Braga, interpretados, respectivamente, por Gabriela Rodrigues e Maria Clara Silveira. Criativas, elas arrancaram muitas gargalhadas, como destaca Gabriela. “A gente não esperava que fosse dar toda essa repercussão. Foi um momento muito feliz de estar com minha turma, uma ocasião muito especial. Todo mundo conhece, um personagem muito conhecido, então, realmente foi pra fazer uma homenagem pra ele”.

Maria Clara foi convencida pela amiga a investir nos personagens e o resultado superou as expectativas. “Não queria participar, a Gabriela que me forçou (risos) a vir fantasiada. Ainda falei que a gente ia passar muito vergonha (risos). E no final acabou dando certo, porque viralizou bastante. Foi bem engraçado”.

Na era do Tik Tok e dos chamados influenciadores digitais, todos conhecem Virgínia, esposa do cantor Zé Felipe. Maria Fernanda Vasconcelos decidiu interpretar a famosa. “Escolhi de última hora vir de Virgínia. Eu ia vir de grávida de Taubaté, mas, a barriga não deu certo, era muito pesada. Então, decidi vir de Virgínia, já que é uma influencer bem conhecida aqui no Brasil, pelas dancinhas e tal. Vários sites de fofoca repostaram a gente, a Ana Maria Braga também comentou num dos portais bem conhecidos”.

Nas lembranças de infâncias de muitas pessoas está a Turma da Mônica. Ísis Portes decidiu que queria personagens que pudessem ser interpretados em grupo, para que pudesse se juntar com os amigos. “Foi automático, quando a gente pensou, vamos todo mundo em grupo, Turma da Mônica veio porque é um desenho que está praticamente na infância de todo mundo, então, foi uma escolha automática, justamente por ser essa coisa tão brasileira, tão divertida. Pensamos em coisa que ia remeter ao Brasil, que foi o tema e todo mundo achou muito legal”.

Se tratando de Brasil, o Sistema Único de Saúde é bastante conhecido, por isso, Amanda Damasceno decidiu inovar e levar este “personagem” para o vídeo. “Foi muito bom, ninguém esperava. Vim de SUS, que um Sistema Único de Saúde aqui no Brasil muito importante e que está presente na vida de todo mundo. A gente quis representar um pouco o Brasil mesmo. Todo mundo gostou muito, comentou e fiquei muito feliz”.

Outro personagem de bastante sucesso e não passou despercebido foi a Dona Hermínia, personagem que apresentou Paulo Gustavo ao Brasil. Maria Gabriela Gonçalves fez questão de interpretá-la. “Interpretei a dona Hermínia, personagem do Paulo Gustavo, bastante conhecido, foi uma participação muito importante que ele teve na minha vida e quis me inspirar nele para participar dessa dinâmica aqui da escola”.

Apoio da direção escolar

Rosália Maria de Paiva, diretora da Escola Engenheiro Caldas, destaca o apoio à iniciativa dos alunos, que demonstra que a escola pode ser um espaço prazeroso de aprendizado. “Ficamos muito felizes, não imaginávamos que teria essa repercussão. É uma atividade que desenvolvemos junto com os meninos, faz parte do protagonismo juvenil da nossa escola, um eixo normativo do Ensino Médio. Sentamos com eles, eles passam os temas pra gente, colocamos as regras, porque não pode de forma alguma nada de discriminação ou preconceito. Para que seja apresentado um tema de forma agradável e bem descontraído como foi dessa vez, mas, não imaginávamos atingir a tantas pessoas. Foi muito bom mesmo. Ficamos muito feliz com a criatividade dos meninos e não tem prejuízo nenhum a carga horária do aluno”.