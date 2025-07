Escola Aplauso é destaque em Belo Horizonte

CARATINGA- Entre os dias 19 e 22 de junho, a Escola de Dança Aplauso participou do Atelier da Dança – Circuito Mineiro de Dança, realizado em Belo Horizonte. O evento reuniu escolas, grupos e companhias de diversas regiões de Minas Gerais e do Brasil, promovendo o intercâmbio artístico e a valorização da dança no estado.

A Aplauso apresentou 19 coreografias ao longo do festival e se destacou com um resultado expressivo: 16 delas foram premiadas, reafirmando o compromisso da escola com a qualidade técnica, criatividade e formação artística de seus alunos.

A participação no Circuito representa mais um passo na trajetória da escola, que vem se consolidando como referência em dança no interior mineiro.

Com um trabalho voltado à arte-educação, a Aplauso valoriza o processo de aprendizado, o desenvolvimento emocional e a expressão individual de cada aluno – elementos que se refletem no palco.

A conquista é celebrada com orgulho por toda a equipe e alunos, como um incentivo à continuidade de um trabalho feito com dedicação, sensibilidade e paixão pela arte.

Clássico Livre Duo Júnior

2º Lugar – Glamour em Cena

Coreógrafa: Thaysla Pereira

Bailarinas: Aislla Santos e Ana Laura Carvalho

Estilo Livre Solo Feminino Júnior

3º Lugar – Brincando de Pantera Cor de Rosa

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarina: Thayla Victória

5º Lugar – Entre Nuvens

Coreógrafa: Thaysla Pereira

Bailarina: Ana Laura Carvalho

Jazz Duo Infanto Juvenil

1º Lugar – Eita, Forrozinho Bom Sô!

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Bailarinas: Letícia Ferreira e Stela Sobreira

Jazz Grupo Juvenil

3º Lugar – Cabine de Fotos

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Turma: Jazz Júnior

Jazz Solo Feminino Júnior

1º Lugar – Em Busca de Um Sonho

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Bailarina: Letícia Ferreira

2º Lugar – Coração Livre

Coreógrafo: Thaysla Pereira

Bailarina: Aislla Santos

Estilo Livre Duo Juvenil

3º Lugar – Sem tempo

Coreógrafo: Paula Werneck e Edson Hayzer

Bailarinas: Lauany Maria e Gabriela Botelho

Jazz Solo Feminino Sênior

3º Lugar – Primeiro Amor

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Bailarina: Maria Fernanda Silveira

Jazz Grupo Adulto

7º Lugar – Jazz It Loud

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Turma: Jazz Avançado

Dança Contemporânea Solo Feminino Adulto

1º Lugar – Indo e Vindo

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarina: Clara da Silva

3º Lugar – Ginga

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarina: Thaysla Pereira

Dança Contemporânea Solo Masculino Adulto

2º Lugar – Ha tempo

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarino: Kauan Dérick

3º Lugar – Romper

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarino: Gustavo Caetano

Dança Contemporânea Solo Feminino Melhor Idade

1º Lugar – Fé na Vida

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarina: Maria Alves

Estilo Livre Solo Feminino Adulto

3º Lugar – Raízes

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Bailarina: Thaysla Pereira

7º Lugar – Lado B

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarina: Anna Clara

Jazz Solo Feminino Infanto Juvenil

2º Lugar – Treinamento Militar

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Bailarina: Stela Sobreira

Estilo Livre Solo Masculino Juvenil

1º Lugar – Vamos!

Coreógrafo: Edson Hayzer

Bailarino: Jhonatan Gualberto