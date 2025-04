Escola Aplauso conquista sete premiações no Festival Arte Minas Kids 2025

DA REDAÇÃO – A Escola Aplauso, de Caratinga, foi destaque no Festival Arte Minas Kids 2025, realizado no Teatro Sesi Minas, em Belo Horizonte. Com 11 coreografias apresentadas, a companhia voltou para casa com sete premiações, incluindo 1º, 2º, 3º e 4º lugares, consolidando sua excelência em dança e expressão artística.

Sob a direção de Juliana Anselmo, o grupo encantou público e jurados com coreografias assinadas por Thaysla Pereira, Maick Rodrigues e Edson Hayzer. As apresentações foram marcadas por técnica apurada, sensibilidade e emoção.

O elenco foi composto por alunos de diferentes faixas etárias, reunindo talentos promissores da arte cênica:

Maria Luísa Rodrigues Lopes (5 anos)

Maitê dos Reis Guimarães (6 anos)

Aislla Santos de Oliveira (7 anos)

Ana Laura Carvalho Hoste de Moura (7 anos)

Thayla Victoria Pereira da Costa (9 anos)

Letícia Ferreira Soares (10 anos)

Stela Rocha Anselmo Sobreira (11 anos)

Maria Fernanda Silveira de Souza (15 anos)

Jhonatan Gualberto Pires (15 anos)

“A Escola Aplauso reforça seu compromisso com a formação artística de qualidade, oferecendo experiências reais de palco e promovendo a valorização cultural desde a infância”, destaca a direção, informando que os figurinos foram produzidos pela equipe da Faíko, os acessórios assinados por Claire Ballet Atelier, e a cobertura fotográfica ficou por conta de At Fotografia BH.

“Reconhecida como referência regional no ensino das artes, a Escola Aplauso continua levando sua arte com seriedade, emoção e amor aos principais festivais do país. Mais informações e registros do evento podem ser conferidos no Instagram @escolaaplauso”, finaliza.