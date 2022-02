Eros Biondini visita Caratinga e comenta atuação parlamentar Deputado Federal afirma que foram mais de R$ 10 milhões investidos nos últimos anos no município, por meio de emendas parlamentares de sua autoria

CARATINGA- O deputado federal Eros Biondini cumpriu agenda em Caratinga nesta segunda-feira (31/01). Além de visitar a UBS Comunidade Santa Isabel e Nossa Senhora de Fátima, o Lar dos Idosos, a Comunidade de Dom Modesto e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o político esteve na redação do DIÁRIO, acompanhado do vice-prefeito Ronaldo da Milla.

Em entrevista à repórter Nohemy Peixoto, Eros falou sobre sua atuação no plenário, fez uma análise dos governos federal e estadual; além de citar que não há definição sobre sua situação partidária.

O senhor tem uma atuação marcante em Caratinga. Gostaria que falasse sobre sua ligação com a cidade?

Já são décadas, pelo menos 30 anos, que eu venho a Caratinga. Primeiro, pela amizade com pessoas da nossa igreja, como a Tia Norma, já está lá no céu, tio Elias, a família Rust. Começamos a atuar aqui com a Renovação Carismática, com as instituições filantrópicas, fazendo os eventos de evangelização e há 15 anos, quando fui eleito deputado estadual, então, se abriu a possibilidade de que aquela ligação com a cidade de Caratinga, aquela amizade, aquele vínculo de afeto também possibilitasse que eu fosse uma pessoa atuante politicamente também pela cidade. Tivemos um primeiro momento de grande atuação com meu amigo Luciano Rust, outras lideranças e, de repente, o Ronaldo da Milla, eleito vereador, se aproxima e começamos então uma aliança, uma parceria que deu certo. Uma aliança do bem, com o propósito muito firme de realmente gastar os nossos dias, doar a nossa vida para ajudar de forma diferenciada a cidade de Caratinga. Com isso, não só comecei a estar cada vez mais presente, quase que mensalmente na cidade, mas, também, Deus me permitiu, junto com nosso querido Ronaldo, hoje vice-prefeito, também com abertura do prefeito Welington, amizade com secretários, lideranças de movimentos, instituições, de me tornar um dos mais atuantes em todas as áreas de políticas públicas. Se me perguntarem: “Em que área você não atuou aqui na cidade?”, não sei te dizer. Porque temos recursos para área de Educação, agora mesmo vai chegar mais um ônibus para a área rural; na área de segurança temos viaturas, investimentos; na área de infraestrutura, temos muitos investimentos, inclusive, que proporcionou o acesso ao residencial recém entregue as chaves para os moradores. Na área de esporte, a construção do ginásio, quadra; na área social, quantas instituições, Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), Lar Vicentino, Mães de Mãos Dadas e tantas outras que receberam recursos nesses anos, na parte das minhas emendas. Também na área rural, está para chegar agora uma retroescavadeira, equipamento que todos os municípios gostariam de ter, vale ressaltar a contrapartida que o prefeito Dr. Welington deu. Na área de recuperação de dependentes químicos, Comunidade Terapêutica Mãe Admirável e as demais daqui sempre tiveram apoio, recurso, emenda para carro, equipamentos; a própria Associação Mãe de Pentecostes, da Renovação Carismática. E nem podemos falar o quanto de recursos que vieram para a Saúde, nosso Hospital, nossa UPA, recursos que não só possibilitaram, nas palavras do nosso próprio Dom Emanuel, de que o Hospital estivesse aberto, mas, que estivesse hoje sendo ampliado para atender de maneira melhor todas as famílias de Caratinga. Eu mesmo fico surpreso, são tantas coisas que não conseguimos nem recordar de cabeça, mas, são mais de R$ 10 milhões de reais nos últimos anos investidos aqui em Caratinga. É um orgulho, uma satisfação, não tem nenhum centavo que eu tenha enviado para cá, do qual eu tenha me arrependido. Muito pelo contrário, parece que cada R$ 100.000 para uma instituição, cada R$ 1.000.000 para hospital, isso multiplica na mão daqueles que estão sendo tão bons gestores e valorizando tanto minha presença, minha participação aqui.

Qual o objetivo da visita desta segunda-feira (31)?

Temos mais recursos para a Saúde indicados, temos a retroescavadeira que está para chegar, um grande anseio da nossa população. Temos duas regiões que serão pavimentadas com calçamento, recursos também que já estão empenhados e estão para ser liberados pela Caixa Econômica. Viemos hoje, mais uma vez, acompanhar parte das obras que já estão sendo executadas e anuncia outros investimentos, porque todos os anos, sem exceção, que venho a Caratinga, tem alguma coisa para vermos de infraestrutura ou de obra que está sendo executada e também alguma coisa nova para anunciar.

Qual balanço de sua atuação no plenário em 2021?

Me esforço, e assim eu fiz, para honrar o voto de confiança de um povo que julgo extremamente fiel, digno e honrado. Fui premiado mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, em 2016 fui o parlamentar de Minas, entre senadores e deputados, mais bem avaliado no ranking dos políticos e, em 2021, novamente, tive o privilégio, a alegria de ser premiado no mesmo ranking. E no meu boletim informativo escrevi assim: o representante do povo tem a dignidade daqueles que ele representa. Então, os segmentos que represento, as pessoas que represento, são pessoas muito íntegras, dignas, que defendem princípios e valores inegociáveis. A defesa da vida, da família, a luta contra as drogas, o aborto e a pedofilia. Receber o reconhecimento e ser valorizado é repassar isso para aqueles que eu represento. Eles que estão sendo valorizados, reconhecidos e homenageados, porque simplesmente sou a voz e o esforço em Brasília dessas pessoas que confiam no meu trabalho. Quando recebi aquele troféu, eu vi as pessoas que represento. Se eu representasse um povo, um segmento ou outro tipo de proposta que não fosse honrada, então eu não mereceria. O representante é a cara daqueles que ele representa. Se hoje estou sendo valorizado e premiado, aqueles que represento é que merecem isso. Represento pessoas do bem e de Deus.

Qual sua avaliação dos governos federal e estadual?

Sou vice-líder de governo do presidente Bolsonaro no Congresso e me esforço ao máximo, não só para buscar recursos para Minas Gerais, mas, para contribuir com o governo, porque ele é o nosso presidente, se nós apoiamos, ajudamos, colaboramos, o nosso povo é que é beneficiado. E também sou da base do governador Zema, para mim um dos melhores governadores dos últimos tempos de Minas Gerais, uma pessoa íntegra, bem-intencionada, assim como o presidente Bolsonaro. Uma pessoa que quer o bem do nosso povo, que inclusive, no caso do governador Zema, ele não precisava, mas, fez um gesto de não receber o seu salário enquanto os servidores do Estado não recebessem. Então, parece que tem uns quatro meses que ele está recebendo o salário de governador, porque há quatro meses ele colocou em dia o salário de todos os funcionários públicos de Minas Gerais. O governador Zema tem meu apoio, minha colaboração para que ele, nesse governo e no próximo, se Deus quiser, possa realmente deixar Minas Gerais um lugar onde ela merece. Agora, depois mais de 10 anos me parece, Minas Gerais entra em superávit com o governador Romeu Zema. Meu posicionamento hoje é de base estadual e federal, em prol do nosso Brasil e da nossa Minas Gerais.

Nos bastidores políticos há comentários de que o senhor pretende deixar o PROS, partido pelo qual se elegeu por dois mandatos. Já há alguma definição nesse sentido?

Estamos avaliando, agora em Março até 2 de Abril, esta janela se abre e os partidos farão sua avaliação. O PROS fará a avaliação dele, qual o projeto para Minas Gerais, que lado ele estará em nível nacional e estadual, qual a pretensão em termos de eleger deputados federais, estaduais ou senador; e outros partidos com os quais eu venha a me identificar. Por enquanto sou PROS, sou grato, não tenho nada a reclamar, a queixar do meu partido. Só quero agradecer tudo que o PROS me proporcionou nesses anos, tanto é assim, do prêmio troféu Ranking dos Políticos e tudo isso é a possibilidade dada pelo partido, pela estrutura do partido. O PROS, hoje só posso falar sobre ele, porque até aqui é onde estou vinculado e estou feliz.

Quais são suas considerações finais?

Cheguei a Caratinga muitos anos, não passava nem na minha cabeça um dia ser homem público, ser político. Isso valoriza ainda mais a minha presença como político hoje. Vim para cá para trazer uma mensagem de fé, muitos anos atrás, aqui muitas famílias me adotaram como filho e ajudei pessoas a sair das drogas. Num determinado momento, Deus quis que tudo isso convergisse para que me tornasse representante do nosso povo. Posso dizer, Minas Gerais tem 853 municípios, sou votado em 841. Se eu for dizer 5 municípios dos 853, onde estou mais presente, que me acolhe com mais carinho, me deu mais oportunidade de ajudar, atuar e estar presente, posso com todo carinho dizer Caratinga. Estou aqui por amor, com boa vontade, dedicação e daqui uns anos, olhando pra trás, tenho certeza que vou guardar memórias maravilhosas no meu coração. Vim para somar nessa cidade, para colaborar, criei amigos, conquistei amizades, pessoas queridas e sou muito feliz por estar hoje e sempre em Caratinga. E feliz por também humildemente estar deixando marcas concretas de amor na vida desse povo tão lindo e tão querido. Toda vez que tiver uma ação para o bem na cidade de Caratinga, pode contar comigo, nem que seja como cidadão, como a família ou como deputado. Estarei aqui para ajudar.