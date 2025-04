Erick Gonçalves, que já foi secretário de Saúde das Prefeituras de Caratinga e Imbé de Minas, está cotado para assumir a Secretaria de Saúde do governo de Dr. Giovanni. O neurologista Leonardo Condé pediu exoneração do cargo.

Segundo informações obtidas pelo DIÁRIO, Erick está no gabinete do prefeito nesta tarde de quarta-feira (23), conversando sobre a proposta.