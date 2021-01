Erick fala sobre desafios da Secretaria de Saúde

CARATINGA- Erick Gonçalves irá assumir a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caratinga. A informação foi confirmada pelo prefeito Welington Moreira.

Erick já foi superintendente de Vigilância em Saúde em Caratinga e também secretário de Saúde do município de Imbé de Minas. Em conversa com a imprensa, ele relatou o desafio de assumir a pasta, principalmente, no enfrentamento de uma pandemia. “Trabalhar na Saúde sempre foi um grande desafio, mas a gente vem com muita força de vontade de fazer o melhor para a nossa população. Trazer uma saúde mais humanizada e mais digna para todos, e trabalhar junto com nossa equipe de saúde, é uma equipe que eu já conheço, e Caratinga tem profissionais capacitados. Eu acredito que um trabalho envolvendo a população junto com os nossos profissionais, a gente pode fazer diferente e fazer o melhor para eles”.

A respeito da pandemia, Erick afirmou que há um planejamento de ações em andamento. “Eu já tenho conhecimento das ações que devem ser tomadas e de acordo com os números que a gente vai buscando, vamos tomando nossas atitudes para evitar que a nossa população seja contaminada pelo vírus”.

O SECRETÁRIO

Erick Gonçalves tem 33 anos, é formado em Ciências Biológicas, técnico em Segurança do Trabalho e pós-graduado em Gestão. Desde 2006 é funcionário efetivo da Prefeitura de Caratinga no cargo Agente de Saúde. Em Caratinga, foi coordenador do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); diretor de Promoção à Saúde e Prevenção de doenças; diretor de Epidemiologia e Estatística e superintendente de Vigilância em Saúde. Ele ainda respondeu pela Secretaria de Saúde na última gestão municipal de Imbé de Minas.