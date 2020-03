Era para ser um dia de festa, mas…

Hoje o DIÁRIO DE CARATINGA completa 25 de fundação. Nós nos preparamos para essa data. Nossa edição de número 7.217 iria celebrar esse feito. Afinal, não é fácil fazer jornal diário em uma cidade do interior do país. No entanto, a vida tem suas surpresas, algumas agradáveis, outras não. Como é o caso do momento em que vivemos e o medo causado pelo Coronavírus.

Por sensatez resolvemos adiar essa celebração. Nossa intenção era fazer um pit-stop na região central de Caratinga e distribuir brindes e interagir com as pessoas. Mas por prudência, não é o momento de aglomerações, não é o momento de aperto de mãos.

Agora é o momento de ser sensato e ficar em casa. É o momento de restringir o contato. Mas sabemos que se cada um fizer a sua parte, assim esperamos, tudo isso passará em breve. E, quando tudo isso passar, a edição especial que já estava sendo preparada por nossa equipe será publicada

Hoje era para ser um dia de festa para o grupo Diário de Caratinga. No entanto, vamos fazer dessa data um momento de reflexão. Vamos repensar nossas atitudes, respeitar o próximo, cuidar de nossas falas, afinal o que sai da boca não volta mais. Também é um momento de esperança e fé por tempos melhores.

São 25 anos do Diário de Caratinga e “até aqui o Senhor nos ajudou”. Obrigado a todos por nos proporcionar esse feito.