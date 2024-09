Equipes de handebol de Caratinga se enfrentam em final em Raul Soares

Equipe Handebol Caratinga foi campeã e La Fenix vice-campeã

CARATINGA- Duas equipes que disputam a modalidade handebol em Caratinga se enfrentaram na final das Olimpíadas de Raul Soares, que aconteceram dos dias 5 a 14 de setembro.

Após 16 anos sem participar do evento e oito sem participar de uma competição adulta na modalidade handebol, duas equipes da cidade disputaram a competição regional de muita tradição, chegando ambas na final. A Handebol Caratinga foi campeã e a La Fenix, vice-campeã

A jornada foi inesperada, com a volta à cidade do técnico Cristiano Carmo, conhecido como “Sapão” e com a volta tímida e informal às atividades, de início recreativas, surgiu o convite para a participação. Como as equipes em que o técnico já dirigiu chegaram em todas as finais disputadas, cinco até então, o convite foi feito e aceito pela equipe que começou os treinamentos. A equipe La Fenix, atlética da Doctum também entrou na competição.

Ambas as equipes chegaram invictas a final. A equipe La Fenix venceu Ponte Nova, da cidade de Ponte Nova e Gramense, de Santo Antônio do Grama na chave de grupos e passou pelo Operário, de Raul Soares. Já a equipe do Caratinga Handebol Clube venceu o Operário de Raul Soares e Vila Parente, também de Raul Soares na fase de grupos e Ponte Nova nas semifinais.

Na grande final, a experiência do Caratinga Handebol Clube se fez presente, abrindo uma boa vantagem já no final do primeiro tempo, por 12 x 06, onde se manteve até o final da partida que terminou em 28 x 14. Um jogo onde o placar mesmo elástico, não foi uma partida fácil, pois ambas equipes jogaram com empenho.

Destaque para a volta do técnico Cristiano Carmo do Caratinga Handebol Clube, que usou a experiência de atletas que já jogaram na campanha do primeiro título na mesma competição em 2001 e novos talentos, também ajudou nos treinamentos da La Fenix. “Todos os atletas tiveram papéis relevantes, pois, todos jogaram, muitas substituições visando equilíbrio, minutagem e descanso de todos os atletas. A intenção é o crescimento do esporte, não de criar rivalidades”.

A equipe Caratinga Handebol Clube contou com Leandro Cunha, Ademilton, Junior Rodrigues, Douwer, Gleidson, William, Leandro, Leosão, Leonardo, Wisolmar, João Augusto, Gustavo, Guxta e Samuel. Técnico Cristiano Carmo e auxiliar técnico Abel Muzi.

Ambas equipes focam agora nos treinamentos visando mais competições que já foram convidadas.