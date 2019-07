Equipes de Caratinga e Inhapim classificadas para etapa estadual do Jemg

DA REDAÇÃO- Dos dias 24 a 29 de junho, Governador Valadares sediou a Etapa Regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Participam dessa etapa, nas modalidades coletivas, as equipes campeãs nas etapas microrregionais no módulo 1 (alunos/atletas de 12 a 14 anos) e no módulo 2 (alunos/atletas de 15 a 17 anos).

Na Etapa Regional, Caratinga foi representada por uma delegação de 105 alunos/atletas das escolas estaduais José Augusto Ferreira (voleibol masculino módulo 1, handebol feminino módulo 2 e futsal feminino módulo 2); Sinfrônio Fernandes (handebol masculino módulo 1); Feliciano Miguel Abdalla (xadrez feminino módulo 1), e Princesa Isabel (handebol masculino módulo 2, voleibol feminino módulo 2, voleibol masculino módulo 2 e xadrez masculino módulo 2).

A equipe de voleibol masculino módulo 2 da Escola Estadual Princesa Isabel conquistou o título e sagrou-se bicampeã da competição ao vencer a equipe do município de Ninheira pelo placar de 2 sets a 0. Além do ouro no voleibol masculino, também conquistou a medalha de bronze no voleibol feminino módulo 2 ao vencer a equipe de Taiobeiras por 2 sets a 0.

Com a conquista, a equipe classificou-se para a Etapa Estadual que acontecerá em Uberlândia entre os dias 29 de julho a 03 de agosto de 2019. Na Etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019, Caratinga participará no voleibol masculino, nas modalidades de Atletismo, Natação, Vôlei de Praia, Tênis de Mesa e Ciclismo.

A Prefeitura de Caratinga disponibilizou, durante a Etapa Regional da competição, transporte de ida e volta de Caratinga a Governador Valadares, além do transporte interno para as equipes nos cinco dias do evento. E também disponibilizará transporte para a Etapa Estadual em Uberlândia aos alunos/atletas.

INHAPIM

A Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira, de Inhapim, também classificou-se na etapa estadual na modalidade futsal masculino. A equipe enfrentou a Escola Batista de Acesita II/ Timóteo. Com a vitória, eles também foram classificados para a etapa estadual.