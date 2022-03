Equipes de Caratinga dão show de Jiu-Jitsu em Raul Soares

DA REDAÇÃO- No último final de semana, equipes de Jiu-Jitsu de Caratinga deram um show de participação no 2° Open Minas Beach, em Raul Soares. Diversas medalhas foram conquistadas. Nesta reportagem, os resultados da Black Norte e da Cindra Gold Team.

BLACK NORTE

A Black Norte conquistou o 8° lugar em equipe por resultados com cinco medalhas de ouro e uma de prata.

Conquistaram medalhas de ouro os atletas Luiz Gustavo Sevidanes de Assis Laureano, 31 anos, faixa azul; Murilo Ferraz Costa, de 6 anos de idade, faixa cinza; Ketlyn Cristina da Silva Teixeira, 13 anos, faixa amarela e preta; Yago Fontes da Costa Rocha, 11 anos de idade, faixa cinza; Emanuel Dias de Sousa Bello, 13 anos de idade, faixa amarela. Kamily Vitória de Faria Costa, 12 anos de idade, que é faixa cinza conquistou a medalha de prata.

Luiz Gustavo conta com patrocínio de Lala Acessórios e Ketlyn do Supermercado Soares. Emanuel Dias conta com apoio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.