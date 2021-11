Equipe Tiro Prático se destaca em Valadares Edson Firmino marcou presença no ranking

DA REDAÇÃO- A equipe Tiro Prático participou da final do Interclubes de Silhuetas Metálicas, que aconteceu no último sábado (30/10). Ao todo foram três etapas, realizadas em Governador Valadares, no Clube de Tiro Alfa Team.

Participaram ainda o Clube Náutico Alvorada (CNA) de Caratinga, Centro de Formação de Atiradores (CFA), de Inhapim; Clube Voraz, de Itabira e o Clube de Tiro Alfa Team.

O atleta Edson Firmino conquistou a medalha de prata na terceira etapa, conquistando então o 1° lugar no ranking da categoria Livre Hunter (Mira ótica) calibre 22, 2° lugar no ranking da categoria Field Carbine Rim Fire mira aberta calibre 22 e 4°lugar no ranking da categoria Livre sem Mira Ótica.

Estrearam nessa última etapa os atletas da Equipe Tiro Prática, Raphael Gonçalves, que garantiu o primeiro lugar na terceira etapa, categoria carabina 38 mira aberta e Kaio Cesar, que ficou em terceiro lugar nesta etapa, categoria Livre Hunter mira ótica calibre 22.