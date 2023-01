Equipe Tiro Prático faz retrospectiva de um ano vencedor

CARATINGA – Embora já esteja pensando nas competições deste ano, a Equipe Tiro Prático de Caratinga aproveita e faz um balanço de 2022. “Chegamos ao fim de mais uma temporada tendo conquistados resultados satisfatórios. Foram vários pódios”, disse Edson Firmino.

As conquistas

Dentre as conquistas está o Campeonato Mineiro de Silhuetas Metálicas, onde Edson Firmino, que recebe o incentivo pelo Programa Bolsa Atleta de Prefeitura de Caratinga, conquistou medalhas de ouro na categoria Small Bore rifle 22 sem luneta, ouro na categoria Small Bore rifle 22 com luneta, medalha de bronze na categoria Field Carbine Rim Fire Hunter rifle 22 e sexto lugar na categoria Field Carbine Rim Fire rifle 22.

Já Júlio César conquistou medalha de bronze na categoria Field Carbine Rim Fire Hunter rifle 22 e prata na categoria rifle 38. Kaio Cezar foi outro medalhista. Ele ficou com o bronze na categoria Field Carbine Rim Fire rifle 38 .