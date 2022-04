Equipe Tiro Prático conquista Ouro, Prata e Bronze

DA REDAÇÃO – A equipe Tiro Prático segue se destacando. No dia 10 de abril, eles participaram da segunda etapa do Campeonato Mineiro e Regional de Tiro Esportivo conquistando pódio em diversas modalidades, disputando pelo regional.

Os resultados alcançados foram Desafio do Aço Light- 1° e 2° lugar, Saque Rápido Light- 1° e 3° lugar, Tiro Rápido de Precisão Light- 3° lugar e Tiro Rápido de Precisão Production- 3°lugar. As conquistas foram dos atletas Raphael Gonçalves, Kaio Cezar e Júlio César.

Já no campeonato Mineiro, Júlio César conquistou medalha de Bronze na modalidade de Desafio do Aço Light e Edson Firmino, que recebe apoio do Bolsa Atleta, conquistou prata no Tiro Rápido de Precisão na categoria pistola Iron.22.

Os campeonatos foram realizados no Clube Náutico Alvorada, Lagoa Silvana, em Caratinga.