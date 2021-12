Equipe Tiro Prático celebra conquistas de 2021

DA REDAÇÃO- A Equipe Tiro Prático de Caratinga celebra todas as conquistas ao longo de 2021, nas modalidades de Tiro ao Prato, Desafio do Aço, Saque Rápido, TRP, NRA e Silhuetas Metálicas.

Edson Firmino destaca que acompanhou cinco campeonatos, dos quais conquistou seis pódios em categorias diferentes.

No Campeonato Interclubes de Silhuetas Metálicas, que aconteceu em Governador, no Clube Alfa, Edson foi campeão na categoria Livre Hunter, mira ótica calibre .22 e vice-campeão na categoria Field Carbini, mira aberta calibre 22 e 4° lugar na categoria Livre sem mira ótica calibre 22. O Interclubes de Silhuetas Metálicas em teve três etapas.

No Campeonato Regional de Silhuetas Metálicas do Clube Náutico Alvorada também foi campeão na categoria Livre Hunter, mira ótica calibre 22 e vice-campeão na categoria Field Carbine Rim Fire Mira Aberta sem apoio no calibre 22. O campeonato do Clube Náutico Alvorada teve cinco etapas.

No Campeonato Mineiro Online, Edson foi vice-campeão na modalidade de TRP na categoria Pistola Iron calibre 22, 6° lugar no TRP na categoria Light 380 e 6° lugar na modalidade de NRA na categoria Light 380. O Campeonato Mineiro Online teve seis etapas.

Já no campeonato Regional de NRA e TRP, o atleta foi vice-campeão no TRP na categoria Pistola Iron, calibre 22 e 4° lugar em duas categorias (NRA Light e TRP Light), no calibre 380.

Edson Firmino finaliza deixando seus agradecimentos. “Quero agradecer ao Jornal Diário de Caratinga pelo apoio com as divulgações e também à Secretaria de Esportes de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta”.