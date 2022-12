Equipe Jean Chaves é ouro, prata e bronze no Sul-Americano de Jiu-Jitsu no Espírito Santo

CARATINGA- A Escola Jean Chaves segue participando com seus atletas das principais competições de Jiu-Jitsu.

No último sábado (26/11), sete atletas representaram as cidades de Caratinga (João Lucas Toledo Temporim e Filipe Dias Fernandes), Piedade de Caratinga (André Batista de Alcântara) e Inhapim (Flavio Henrique do Nascimento Moisés, Wander Ferreira dos Santos Filho, Cassio Cleferson Nogueira Martins e Pedro Lucas Souza Oliveira) no Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional realizado no Ginásio Tancredão na capital capixaba.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP) e conta com o apoio da Prefeitura de Vitória, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp).

A equipe conquistou quatro medalhas de ouro, três medalhas de prata e uma medalha de bronze, com destaque para o atleta João Lucas Temporim que conquistou a medalha de ouro no absoluto faixa roxa, levando para casa uma premiação em dinheiro, além do cinturão do evento. A Escola Jean Chaves de Jiu-Jitsu finalizou a participação na 15ª posição geral entre 59 academias participantes.

O professor Jean Chaves agradece ao apoio da Prefeitura de Inhapim e Piedade de Caratinga, além do Laboratório Laborcentro que foram fundamentais para a viabilização da participação dos atletas na competição.