Equipe do CIS-Caparaó participa do II Seminário VISA-CIS em BH

BELO HORIZONTE – O Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Entorno do Caparaó (CIS-Caparaó) participou do II Seminário do Programa de Apoio Técnico às Ações de Vigilância Sanitária Municipal via Consórcio Público de Saúde (VISA-CIS), realizado nesta segunda (26) e terça-feira (27) no Teatro FELUMA, na capital mineira.

O evento reuniu profissionais e gestores de diversas regiões do estado, com o objetivo de fortalecer, de forma regionalizada, as ações de vigilância sanitária dos municípios.

DEBATES E PALESTRAS

A equipe do CIS-Caparaó, liderada pelo secretário Executivo Felipe Rodrigues Clemente, participou ativamente das atividades. O consórcio será responsável pelo programa junto aos 15 municípios consorciados na região.

Durante os dois dias, foram debatidos temas como o papel dos consórcios no Programa VISA-CIS, vigilância sanitária, análise de risco, intervenções, além de instrumentos normativos e procedimentos para licenciamento sanitário e inspeção.

Os participantes também discutiram boas práticas na vigilância de medicamentos, alimentos e serviços de saúde, além da elaboração dos planos de trabalho para atuação conjunta dos municípios.

“O seminário é uma oportunidade de alinhar ações, trocar experiências e qualificar ainda mais os serviços de vigilância sanitária nos municípios consorciados”, destacou Felipe Clemente.

O Programa VISA-CIS tem como principal objetivo estruturar equipes de vigilância sanitária nos consórcios públicos de saúde, promovendo apoio técnico e execução de atividades em parceria com os municípios.

O evento reforçou a importância da articulação regional para garantir uma vigilância sanitária mais eficiente e integrada, contribuindo diretamente para a promoção da saúde pública na região.