Equipe de professores do UNEC oferece preparação para concurso da SEE-MG

Curso intensivo tem início em agosto e contempla modalidades presencial e on-line ao vivo

CARATINGA – Com mais de 270 vagas abertas apenas na área de atuação da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) está mobilizando candidatos de toda a região. De olho nessa demanda, o Centro Universitário de Caratinga (UNEC) lançou um curso preparatório intensivo que começa no dia 7 de agosto e segue até o fim de setembro.

O curso será realizado nas quintas e sextas-feiras, das 19h às 22h, com aulas oferecidas nas modalidades presencial e on-line ao vivo. A proposta é proporcionar uma preparação direcionada, com foco no conteúdo programático do concurso e na resolução de questões práticas. As aulas serão ministradas por professores com experiência em concursos públicos, o que representa um diferencial para os candidatos.

De acordo com o coordenador do curso, professor Sebastião Ricardo Machado, a equipe envolvida é composta por profissionais que conhecem bem a dinâmica dos processos seletivos públicos: “Não se trata apenas de transmitir conteúdo. Quem já passou por concursos, sabe quais são as armadilhas e os pontos mais cobrados. Essa vivência enriquece a preparação dos nossos alunos.”, explica.

O corpo docente inclui especialistas em disciplinas como Português, História, Redação, Matemática, Ciências e Educação Física. Segundo a professora Simone Capperucci, que integra a equipe, o objetivo é oferecer uma preparação completa e acessível: “Cada aula é pensada para ajudar o candidato a ganhar tempo e eficiência. Trabalhamos com foco total nos tópicos mais recorrentes.”, afirma.

O curso é aberto a candidatos de todas as regiões e oferece duas opções de pacote: o básico, no valor de R$ 295, e o completo, por R$ 345. Os dois pacotes dão direito à participação presencial ou on-line, com interação em tempo real entre professores e alunos.

Para o pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do UNEC, professor Eugênio Maria Gomes, a iniciativa é parte do compromisso institucional com a educação e a formação profissional. “O UNEC é uma instituição que tem como missão transformar vidas por meio do conhecimento. Essa preparação para o concurso da SEE-MG é mais uma ferramenta para ajudar os candidatos a alcançarem seus objetivos.”, destaca.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site www.unec.edu.br, acessando a aba “Extensão” e, em seguida, “Cursos Presenciais”. O curso “Preparatório para Concurso da Secretaria de Estado de Educação” aparece na lista. Após clicar em “Ler Mais”, o candidato escolhe o pacote desejado e preenche o formulário de inscrição.

Mais informações estão disponíveis também pelos QR Codes divulgados nas redes sociais da instituição e no próprio site do UNEC.