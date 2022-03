Equipe de Caratinga se destaca em competição de tiro realizada em Vermelho Novo

DA REDAÇÃO – No último domingo (20), Vermelho Novo sediou o torneio de Tiro Esportivo com Silhuetas Metálicas Gerônimo Pereira, onde a equipe de Caratinga conseguiu se destacar. Além da equipes da cidade-sede e Caratinga, a competição reuniu atletas oriundos de Caputira, Itabira e Manhuaçu. 34 atiradores participaram do torneio.

Em primeiro lugar ficou o atleta, representante de Caratinga, Arquimedes Moreira Filho. No quesito ‘cidade contra cidade’, Caratinga também ganhou. Outro destaque foi Juliana Boaventura, que venceu entre as mulheres