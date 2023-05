Equipe de Basquete de Piedade de Caratinga realiza amistoso em Manhuaçu

PIEDADE DE CARATINGA- O basquetebol, tradicional modalidade esportiva, é a grande novidade no esporte de Piedade de Caratinga. Pela primeira vez no município, a modalidade vem sendo fomentada no esporte escolar através de uma parceria entre a Escola Estadual Frei Carlos e a Prefeitura através da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. O Projeto “Mais Vida, Mais Esporte” visa o trabalho nas categorias de base de diversos esportes no município e o basquetebol foi à primeira modalidade a ser implantada.

Através da parceria realizada com a Escola Estadual Frei Carlos foi possível realizar uma reforma no equipamento esportivo na quadra da Escola e a aquisição de materiais esportivos. A escola Frei Carlos, através da diretora Flávia e vices Sérgio, Luiz e Gilson e o professor de educação física Saulo, firmaram uma parceria com o ex-atleta de basquete de Águas Formosas – pastor Thiago e sua assistente Andreísa Rodrigues para a iniciação de treinamento esportivo para os alunos de 12 a 17 anos visando a participação no JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais há cerca de 3 meses.

Como parte da preparação para a etapa microrregional do JEMG que se inicia no dia 15 de maio, os alunos/atletas da equipe da escola, apelidada de “Headworf” estiveram no município de Manhuaçu no último sábado (29/4), onde realizaram uma partida contra a equipe da Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – “Gorillas”, que já possui cinco anos de existência. A partida foi realizada no antigo SESI e terminou com vitória dos Gorillas por 34 a 28.

Segundo o diretor de esportes de Piedade de Caratinga – Jean Augusto Chaves Pereira, que acompanhou os alunos/atletas do “Headworf” no amistoso, é muito gratificante ver uma nova modalidade sendo difundida no município. “Piedade de Caratinga já possui grande tradição no futsal, futebol de campo e também no Jiu-Jitsu. Agora o objetivo é oportunizar através do Projeto Mais Vida Mais Esporte que mais modalidades sejam ofertadas a população. Em breve, iniciaremos os trabalhos com a modalidade de voleibol. Agradeço ao prefeito Adolfo Bento pela oportunidade de difundir novas modalidades em nosso município e viabilizar o transporte para que fosse possível a ida da equipe à Manhuaçu”.